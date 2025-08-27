El pivot que pot arribar al Reial Madrid gràcies a Toni Kroos: Florentino ho celebra
La possible sortida de Dani Ceballos obre la porta a la seva incorporació en aquest mercat
El Real Madrid viu unes últimes hores de mercat marcades per la incertesa. Dani Ceballos ha transmès oficialment el seu desig de sortir del club i ja negocia amb l'Olympique de Marsella.
Aquesta situació ha encès els telèfons dels intermediaris que treballen a prop del Bernabéu, que no descarten que es pugui produir una incorporació inesperada.
En aquest context, un dels noms que ha començat a sonar amb força és el d'Angelo Stiller, migcampista del Stuttgart.
Des del club alemany insisteixen que és intransferible, però la possibilitat de jugar al Real Madrid sedueix molt el futbolista.
De fet, alguns representants han arribat a consultar Toni Kroos, company d'agència de l'alemany, tot i que l'exjugador es manté al marge d'aquest tipus de gestions.
Angelo Stiller al radar blanc
Angelo Stiller és un migcampista amb contracte fins al 2027 i sense pressa per marxar d'Alemanya. Tanmateix, la magnitud d'un club com el Real Madrid podria canviar-ho tot de seguida.
El jove migcampista germànic és vist com un perfil interessant per complementar la plantilla en cas que Dani Ceballos marxi abans del tancament de la finestra.
Des de Valdebebas reconeixen que no és una prioritat ara mateix, ja que hi ha altres objectius per davant a la llista.
Tot i això, la temporada és llarga i Xabi Alonso ha deixat clar que necessita jugadors d'aquest perfil per mantenir la competitivitat del grup. Una operació ràpida no es descarta si el mercat ofereix l'oportunitat.
Moviments d'última hora
Els rumors al voltant de Stiller no són nous. Durant aquest estiu també se'l va vincular amb altres clubs europeus, tot i que ràpidament es van desmentir les informacions.
El Stuttgart compta amb ell com a peça clau, però la pressió d'un gran pot fer que la situació faci un tomb en pocs dies.
Per ara no hi ha hagut converses formals entre el Real Madrid i l'entorn del futbolista, tot i que els intermediaris ja n'han pres nota.
El preu de sortida no seria excessiu, però tot dependrà que Ceballos tanqui la seva marxa i s'alliberi una plaça a la medul·lar. Sense aquesta condició, l'operació sembla improbable.
Xabi Alonso demana calma
En roda de premsa, el tècnic blanc ha optat per la prudència quan se li ha preguntat pel mercat. "Fins al tancament tot pot passar, estem preparats per a qualsevol situació", va explicar després de la victòria a Oviedo.
El missatge de Xabi Alonso reflecteix la realitat: no es tanquen portes, tot i que tampoc es prenen decisions precipitades.
Angelo Stiller agrada, però no és prioritat. El que passi amb Dani Ceballos els pròxims dies marcarà el desenllaç d'una història que podria fer un gir inesperat just abans del tancament de mercat.
