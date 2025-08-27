El pivote que puede llegar al Real Madrid gracias a Toni Kroos: Florentino lo celebra

El Real Madrid vive unas últimas horas de mercado marcadas por la incertidumbre. Dani Ceballos ha transmitido oficialmente su deseo de salir del club y ya negocia con el Olympique de Marsella.

Esta situación ha encendido los teléfonos de los intermediarios que trabajan cerca del Bernabéu, que no descartan que pueda producirse una incorporación inesperada.

En ese contexto, uno de los nombres que ha empezado a sonar con fuerza es el de Angelo Stiller, mediocentro del Stuttgart.

Desde el club alemán insisten en que es intransferible, pero la posibilidad de jugar en el Real Madrid seduce mucho al futbolista.

De hecho, algunos representantes han llegado a consultar a Toni Kroos, compañero de agencia del alemán, aunque el exjugador se mantiene al margen de este tipo de gestiones.

Angelo Stiller en el radar blanco

Angelo Stiller es un centrocampista con contrato hasta 2027 y sin prisa por salir de Alemania. Sin embargo, la magnitud de un club como el Real Madrid podría cambiarlo todo de inmediato.

El joven mediocentro germano es visto como un perfil interesante para complementar la plantilla en caso de que Dani Ceballos se marche antes del cierre de la ventana.

Desde Valdebebas reconocen que no es una prioridad ahora mismo, ya que hay otros objetivos por delante en la lista.

Sin embargo, la temporada es larga y Xabi Alonso ha dejado claro que necesita jugadores de este corte para mantener la competitividad del grupo. Una operación rápida no se descarta si el mercado ofrece la oportunidad.

Movimientos de última hora

Los rumores en torno a Stiller no son nuevos. Durante este verano también se le vinculó con otros clubes europeos, aunque rápidamente se desmintieron las informaciones.

El Stuttgart cuenta con él como pieza clave, pero la presión de un grande puede hacer que la situación dé un vuelco en pocos días.

Por ahora no ha habido conversaciones formales entre el Real Madrid y el entorno del futbolista, aunque los intermediarios ya han tomado nota.

El precio de salida no sería excesivo, pero todo dependerá de que Ceballos cierre su marcha y se libere una plaza en la medular. Sin esa condición, la operación parece improbable.

Xabi Alonso pide calma

En rueda de prensa, el técnico blanco ha optado por la prudencia cuando se le ha preguntado por el mercado. “Hasta el cierre todo puede pasar, estamos preparados para cualquier situación”, explicó tras la victoria en Oviedo.

El mensaje de Xabi Alonso refleja la realidad: no se cierran puertas, aunque tampoco se toman decisiones precipitadas.

Angelo Stiller gusta, pero no es prioridad. Lo que suceda con Dani Ceballos en los próximos días marcará el desenlace de una historia que podría dar un giro inesperado justo antes del cierre de mercado.