Aitana Bonmatí ho torna a fer: el gest de l'esportista que enamora els fans
La futbolista blaugrana protagonitza un gest inesborrable que quedarà gravat a la memòria dels seus fans mexicans
Aquest cap de setmana arrenca la Lliga F i el Barça Femení ho farà enfrontant-se a l'Alhama CF El Pozo. Després d'una intensa gira per Mèxic, les blaugranes tornen a casa amb l'energia renovada i moltes històries per explicar. La preparació ha estat intensa, però l'equip arriba motivat i amb la il·lusió de començar la temporada amb bon peu
Retroben amistats i victòries a Mèxic
La gira per Mèxic no només va servir per jugar i entrenar. També va permetre a les jugadores del Barça Femení retrobar-se amb antigues companyes. Noms com Sandra Paños i Jennifer Hermoso es van barrejar amb l'emoció de tornar a vestir-se de blaugrana al camp
En el seu darrer partit a Mèxic, les blaugranes es van enfrontar al Club Amèrica i van aconseguir una victòria emocionant per 1-2. Tot i això, encara que el resultat va ser important, el veritable moment que va marcar la gira no va ser un gol, sinó un gest que molts fans recordaran
El gest d'Aitana Bonmatí
Aitana Bonmatí, una de les grans referents de l'equip, es va quedar més de 20 minuts després del partit atenent l'afició mexicana. Milers de persones esperaven poder saludar-la i fer-se fotos. L'estrella del Barça va demostrar una vegada més la seva humilitat i proximitat amb els fans
Això sí, va demanar calma i que no llancessin samarretes, mostrant que volia gaudir del moment de manera segura per a tothom. Durant aquell temps, Aitana Bonmatí va regalar una samarreta a una aficionada i va signar autògrafs amb un somriure constant. El gest va ser senzill, però significatiu: els fans mexicans es van sentir valorats i especials, i Aitana va confirmar per què és considerada una de les ídoles del futbol femení
No només Aitana Bonmatí va brillar durant la visita, Alexia Putellas també va ser un centre d'atenció. Totes dues futbolistes són referents dins i fora del camp, i la seva proximitat amb els aficionats demostra que l'èxit va més enllà dels gols. Per a molts seguidors mexicans, veure-les en persona va ser un somni fet realitat
Preparades per a la Lliga F
Amb la gira tancada i l'emoció encara present, el Barça Femení se centra ara en la Lliga F. El primer partit contra l'Alhama CF El Pozo serà una prova de foc per començar la temporada amb força. Les jugadores saben que el suport dels fans, dins i fora del camp, és una motivació extra per donar el millor de si mateixes
Aitana Bonmatí ho torna a fer: amb la seva humilitat, la seva proximitat i la seva alegria, demostra que ser una estrella no està renyit amb ser humana. Aquest gest a Mèxic quedarà a la memòria dels aficionats, i marcarà un inici de temporada ple d'il·lusió per a les blaugranes
Més notícies: