De tenir un peu fora del Barça a ser intocable per a Hansi Flick: es queda segur

Ni el més optimista abans de l'inici de temporada podia imaginar la gran campanya que ha fet el Barça, alçant-se amb tres dels quatre títols en joc. Abans de l'arribada de Hansi Flick, l'equip semblava enfonsat i sense rumb, però el tècnic alemany va redreçar ràpidament la situació. A la pretemporada ja es van veure moltes modificacions i l'equip va fer una gran gira americana sense els pesos pesants.

Hansi Flick va establir els seus nous mètodes de treball, va començar a variar certs hàbits establerts i els fruits no van trigar a arribar. La seva confiança en el talent de La Masia va ser total des del principi. I a més, jugadors que semblaven més fora que dins, com Raphinha o De Jong, han recuperat el seu millor nivell.

La gran confiança que Hansi Flick transmet als seus jugadors ha estat clau perquè treguin la seva millor versió, fins i tot els que no juguen tant. Jugadors que ara no són titulars, com Gavi o Ronald Araújo, també estan totalment connectats a l'equip i saben que tindran la seva oportunitat. Però el més destacat és el cas d'un futbolista que estava a la rampa de sortida i que ara apunta a quedar-se

Andreas Christensen seguirà gràcies a Hansi Flick

Un dels grans èxits del tècnic alemany ha estat millorar el rendiment de la majoria dels integrants de la plantilla. I la pròxima temporada vol fer el mateix amb Andreas Christensen, que tenia peu i mig fora del club. Després de la seva lesió, que l'ha mantingut fora de la competició durant diversos mesos, Christensen ha tornat a l'equip jugant a gran nivell

Hansi Flick li ha donat minuts en moments complicats i el danès ha respost a la perfecció guanyant-se la confiança del tècnic. Andreas Christensen ha pogut disputar els últims partits de la competició i la seva continuïtat sembla assegurada. Flick està encantat amb la seva polivalència i ja ha demanat a Deco que freni la seva sortida

Andreas Christensen espera tenir més regularitat l'any que ve

Al llarg de la temporada, el central danès ha tingut un camí complicat. El seu historial de lesions ha portat el Barça a gestionar el seu retorn amb precaució i només ha reaparegut en el tram final de la temporada. El retorn d'Andreas Christensen marca l'inici del seu camí de redempció a l'entitat catalana

Les sensacions que ha deixat en les seves actuacions finals han estat molt positives, convencent Hansi Flick. El tècnic alemany ha frenat la seva sortida perquè continuï la seva carrera futbolística al Barça. Amb l'esperança de recuperar el seu lloc a l'onze titular, Andreas Christensen està decidit a donar el millor de si mateix i demostrar la seva qualitat la pròxima temporada