Inesperat, Xabi Alonso té l’última paraula en el fitxatge de Pau Víctor: 'Diu...'

Pau Víctor no ha tingut massa oportunitats aquesta temporada. L'atacant català, que l'any passat va ser pichichi del filial, va decidir fer cas a Hansi Flick i quedar-se al primer equip. Recordem que el club va pagar 3 milions d'euros al Girona per fer-se amb el seu traspàs.

Malgrat els diners invertits i les bones sensacions que va deixar a la pretemporada, Pau Víctor no ha trobat el seu lloc a la rotació de Flick. Només ha disputat 379 minuts en tota la temporada. En aquest temps, ha marcat dos gols i ha repartit una assistència, xifres molt escasses per a un jugador que aspira a més.

Xabi Alonso juga un paper important en la sortida de Pau Víctor

És clar que la sortida de Pau Víctor del FC Barcelona està més que decidida. La seva manca de protagonisme el deixa amb poques opcions de futur al club català. Però el que ningú esperava és el pes que Xabi Alonso podria tenir en la resolució del seu destí.

Xabi Alonso, nou entrenador del Real Madrid, manté una excel·lent relació amb el Bayer Leverkusen. El club alemany està interessat a fitxar Pau Víctor i ha demanat consell a Xabi sobre l'atacant culer. El tolosà ja el volia portar al mercat de gener, però Flick va frenar l'operació.

Ara, tot i que Xabi Alonso ja no entrena el Leverkusen, l'interès del club alemany per Pau Víctor segueix vigent. L'opinió de l'exjugador del Real Madrid pot ser decisiva per a la incorporació de l'atacant a l'equip alemany.

Què passarà amb Pau Víctor?

Si finalment Pau Víctor es muda al Bayer Leverkusen, podrà disposar de més minuts i protagonisme, quelcom que li ha faltat al Barça. El club alemany confia en el seu talent i busca reforçar la seva plantilla amb jugadors joves i prometedors.

Mentrestant, al Barça, Joan Laporta i Deco treballen per gestionar la plantilla de cara al pròxim mercat. Pau Víctor és a la llista de sortides, juntament amb altres jugadors amb poques oportunitats. La decisió sobre el seu futur podria dependre en gran part del consell de Xabi Alonso i l'oferta del Leverkusen.

És evident que Pau Víctor viu un moment complicat. El Barça no li ha donat la continuïtat necessària i el Bayer Leverkusen es presenta com una oportunitat per rellançar la seva carrera. En aquest sentit, la influència de Xabi Alonso pot ser clau perquè Pau Víctor faci un pas important en la seva trajectòria.