Hansi Flick no el vol ni veure, adeu: Jugarà al Manchester City de Pep Guardiola

L'estiu 2025 es presenta mogut. Hansi Flick ha mantingut converses amb Deco i Joan Laporta per definir les necessitats de l'equip de cara al mercat de fitxatges que obre d'aquí a poques setmanes. Entre les prioritats destaca la recerca d'un porter que reforci la porteria, però Flick també ha demanat un extrem que permeti donar descans a Raphinha i Lamine.

En aquest context, Pep Guardiola podria tenir un paper inesperat en les decisions del Barça. La relació entre ambdós equips pot marcar una curiosa connexió en aquest mercat. Tanmateix, no serà de la manera en què el tècnic català espera, ja que Hansi Flick té les idees molt clares i no es deixarà influir per res ni ningú.

Situacions oposades: Barça i Manchester City

Mentre Hansi Flick ha aconseguit resultats impressionants al Barça, Pep Guardiola ha viscut una temporada per oblidar. Flick ha aconseguit un equip equilibrat que il·lusiona l'afició culer. En canvi, Guardiola afronta el moment més complicat de la seva etapa a les banquetes després d'anys d'èxits.

Malgrat aquesta disparitat, el mercat de fitxatges uneix ambdós clubs. Pep Guardiola busca renovar la plantilla del Manchester City i farà certs canvis importants. Alguns jugadors que havien estat intocables en el passat, com Jack Grealish, estan cridats a sortir aquest estiu.

Jack Grealish, ofert al Barça, però descartat per Hansi Flick

Jack Grealish ha estat un dels jugadors que Pep Guardiola ha posat al mercat. L'extrem anglès, pel qual el City va pagar 117 milions d'euros, és a la rampa de sortida després d'una temporada més que discreta. Només ha jugat 1.500 minuts en què ha col·laborat amb 3 gols i 5 assistències, xifres realment pobres.

Pep Guardiola ja va dir fa uns dies que "Jack Grealish ha de jugar. És un jugador increïble que ha de jugar a futbol cada tres dies; no ha passat aquesta temporada, tampoc la passada, i ho ha de fer. Amb nosaltres o en un altre lloc", ha confessat.

És per això que, segons diversos mitjans, l'extrem anglès ha estat ofert al Barça com a opció per reforçar l'atac. Tanmateix, Hansi Flick no veu en Jack Grealish el perfil ideal per al seu equip. Considera que no encaixa amb la dinàmica del Barça ni amb l'estil que vol imposar.

Hansi Flick retorna Jack Grealish al Manchester City

Davant la negativa del Barça, Jack Grealish podria seguir al Manchester City. És cert que Pep Guardiola ha parlat obertament de la seva possible sortida, però sembla complicat que un altre equip es faci càrrec de la seva alta fitxa. Sembla que Grealish haurà de seguir al City fins al final del seu contracte, que finalitza el 2027.

Aquest mercat promet moviments rellevants en ambdós equips. L'estratègia de Flick, basada en un projecte a llarg termini, no contempla incorporacions que no aportin frescor i adaptació ràpida. Per això, davant la negativa d'acollir Jack Grealish, el Manchester City haurà de trobar un altre interessat.