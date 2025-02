La perla de La Masia posa rumb al Villarreal: Joan Laporta assumeix la seva part de culpa

La Masia, cantera del FC Barcelona, continua sent una de les principals fonts de talent del futbol espanyol. En els últims anys han sortit grans promeses com Lamine Yamal, Cubarsí o Gavi, qui ja s'han consolidat en el primer equip. I en el passat què dir, amb la irrupció d'aquella generació daurada comandada per Messi, Piqué, Cesc o Xavi.

La connexió entre el Barça i els seus joves és profunda i Joan Laporta, president del club, sempre ha estat un ferm defensor d'oferir-los oportunitats reals de jugar a l'elit. Laporta cuida i protegeix els seus canterans, assegurant-los que tindran la seva oportunitat en el primer equip si demostren la seva qualitat. No obstant això, també és conscient que no tots els jugadors tenen cabuda en la plantilla principal del Barça.

En aquest sentit, alguns cracks de La Masia han de sortir per continuar el seu desenvolupament i no quedar-se estancats. És el cas de Riqui Puig, qui podria tornar a LaLiga després del seu pas per la MLS. El Villarreal el vol i no és per menys, ja que els seus números als Estats Units han cridat poderosament l'atenció.

L'interès del Villarreal per Riqui Puig

El Villarreal ha mostrat un gran interès a fitxar Riqui Puig per a la pròxima temporada. Marcelino García Toral, entrenador de l'equip groc, és un amant del bon futbol i els seus plantejaments tàctics són molt similars als del Barça. És per això que ha sol·licitat la incorporació de Puig, un jugador al qual coneix bé i que s'adaptaria a la perfecció al seu estil de joc.

No obstant això, tot dependrà de l'estat físic de l'ex del Barça. Recordem que Riqui Puig es troba lesionat actualment després de trencar-se el creuat fa algunes setmanes. És per això que el Villarreal voldrà examinar bé el jugador abans de prendre una decisió molt important, ja que el rendiment que ha mostrat Riqui a la MLS és al·lucinant.

Riqui Puig, el '10' de Los Angeles Galaxy

Riqui Puig va aparèixer al Barça aixecant molta expectació, però no va aconseguir consolidar-se com a titular. Després de diverses cessions i poques oportunitats reals, el migcampista va decidir fer el salt a la MLS el 2022, signant amb Los Angeles Galaxy dels Estats Units. Joan Laporta va decidir que marxés gratis.

El seu rendiment a la lliga nord-americana ha estat excel·lent des que va arribar, cosa que ha atret l'atenció de diversos clubs europeus, inclòs el Villarreal. En concret, la temporada passada Riqui Puig va disputar 33 partits a la MLS, anotant 17 gols i repartint 14 assistències.

Aquests números reflecteixen la seva capacitat per influir en el joc, tant en l'aspecte ofensiu com en la creació de jugades. La seva habilitat per arribar a l'àrea, la seva visió i la seva capacitat per associar-se amb els seus companys li han permès destacar a la lliga nord-americana. Motiu més que suficient perquè el Villarreal activi el seu fitxatge, cosa que podria deixar un bon diner a les arques del FC Barcelona.

Joan Laporta el va regalar, però amb truc

Joan Laporta va decidir que Riqui Puig podia marxar gratis a la MLS el 2022 després de no adaptar-se al que demanava Xavi Hernández. No obstant això, com ja sol ser habitual, Laporta va decidir guardar-se un 50% davant una possible futura venda. I no només això, segons Transfermarkt, el Barça encara manté una opció de recompra que difícilment activarà, però que podria utilitzar per fer negoci.

I és que Riqui Puig, malgrat estar lesionat, està valorat en 20 milions. Només el 2020 va tenir una valoració més alta, quan el seu pic de forma el va fer arribar als 25M. Ara, el Villarreal podria deixar una bona quantitat a les arques de l'equip de la MLS, cosa que repercutiria en més diners per al Barça.