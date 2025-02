Penedit, Joan Laporta va deixar escapar el millor: Ferran Torres va ser l'escollit

Fa ja uns anys que Joan Laporta va decidir que fitxar Ferran Torres era una inversió segura. El davanter era una sortida segura del Manchester City, motiu que va portar els culers a interessar-se per ell. A més, els anglesos van acabar venent el seu extrem a preu d'or malgrat no tenir massa protagonisme en l'equip.

El Barça, que estava en plena crisi, va decidir apostar per Ferran Torres amb l'esperança que fos un extrem guanyador. Han passat els anys i el valencià encara no ha aconseguit consolidar-se com una peça clau en el club. No obstant això, en el Barça-Atleti d'anit va quedar demostrat que el fitxatge al qual Joan Laporta no va voler era el correcte.

La decisió de Joan Laporta

Joan Laporta va assumir la presidència del club en el pitjor moment possible i ha aconseguit que, a poc a poc, la situació millori. Ara, el Barça ja està en la regla 1:1 i els aficionats estan contents amb els resultats obtinguts. Malgrat que un sector critica durament la presidència, el projecte que s'està gestant és molt interessant.

Hansi Flick, que va ser una elecció de la presidència, està obtenint uns resultats molt bons i els futbolistes estan despuntant. A més, l'entrenador ha sabut veure quins jugadors s'entenen millor i rendeixen a major nivell. Ferran Torres, que va costar 55 milions en el seu dia, sembla que ha trobat un rol com a revulsiu i, segons Flick, pot lluitar per la titularitat.

No obstant això, la realitat és que a finals de 2021, Joan Laporta tenia dues opcions damunt la taula: Ferran Torres i Julián Álvarez, qui és tota una estrella actualment. L'argentí no tenia els minuts desitjats al Manchester City a causa del bon nivell de Haaland i ara vesteix la samarreta de l'Atlètic de Madrid.

Julián Álvarez era una inversió segura

Julián Álvarez va arribar al conjunt de Pep Guardiola a principis de 2022, poc després que Ferran Torres aterrés al Barça. Joan Laporta va tenir ambdues opcions sobre la taula, però va creure que el valencià era el millor. Amb el temps, l'atacant de l'Atlètic de Madrid ha demostrat que hi ha pocs davanters millors que ell.

Ahir, Julián Álvarez li va demostrar a Joan Laporta que era l'indicat marcant-li al Barça en el primer minut de partit. A més compta amb diversos títols importants: 1 mundial, 1 Champions League i 2 Premier League, entre altres. Si hagués arribat al Barça, és més que probable que hagués despuntat més que Ferran Torres.