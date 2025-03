Pere Romeu no calla i parla sobre la polèmica del Clàssic: 'És una realitat...'

El passat Clàssic femení entre el FC Barcelona i el Real Madrid va deixar una polèmica que segueix donant de què parlar. Amb una victòria històrica per a les madridistes per 1-3, les jugadores del Barça Femení es van veure envoltades en una situació que va encendre les xarxes socials.

La polèmica del gol anul·lat

El partit, que era crucial per a l'equip de Pere Romeu, va començar amb intensitat. Un gol de Jana Fernández que hauria suposat el 2-1 per al Barça Femení, i que els hauria permès prendre avantatge en el marcador.

Tanmateix, l'àrbitra va assenyalar un fora de joc que semblava no existir. Les imatges van ser clares: totes les jugadores del Barça estaven en posició correcta en el moment de la passada. La falta de VAR per revisar la jugada va deixar el Barça sense opcions per corregir l'error.

Pere Romeu parla sobre la polèmica

Després del xiulet final i la derrota per 1-3, les xarxes socials es van inundar amb crítiques cap a l'arbitratge. Molts fanàtics del Barcelona es van sentir perjudicats per la jugada, argumentant que l'àrbitra va afavorir el Real Madrid. Les imatges de la jugada ràpidament es van fer virals, alimentant la polèmica.

Pere Romeu, entrenador del Barça Femení, va ser preguntat sobre l'incident en la roda de premsa posterior al partit. No va dubtar a donar la seva opinió, destacant la realitat de la situació.

"El partit no ha estat prou bo. Ens podem agafar una mica en què no és fora de joc, si marques aquest gol te'n vas 2-1, és òbviament una realitat si ens fixem només en el resultat", va declarar Romeu.

El Barça Femení segueix endavant

Encara que ja no es pot canviar el que va succeir en el Clàssic, el Barça Femení té l'oportunitat de seguir millorant. Com sempre ha dit Alexia Putellas, de les derrotes sempre s'aprèn alguna cosa important, i aquesta és la mentalitat que ha d'adoptar l'equip.

L'equip sap que no sempre es pot guanyar, però el que importa és com s'enfronta a les dificultats i com s'utilitza cada experiència per fer-se més fort. La derrota contra el Real Madrid, encara que dolorosa, no ha de frenar els seus objectius. El Barça segueix treballant dia a dia, amb l'ambició de demostrar que, com en temporades anteriors, té el necessari per competir per tots els títols possibles.

És cert que el camí no sempre és fàcil, però la mentalitat de superació de l'equip és clara. El Barça Femení no s'atura, i amb l'esforç de totes les jugadores, seguirà lluitant per aconseguir el que s'ha proposat. La temporada continua, i l'equip segueix demostrant que, malgrat els obstacles, el seu objectiu és el mateix: guanyar i seguir sent un dels millors equips del món.