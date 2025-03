Sorpresa majúscula: Joan Laporta pren una decisió amb Pablo Torre que impacta tothom

El fitxatge de Pablo Torre pel Barça es va confirmar al març de 2022 i el jove migcampista va seguir jugant cedit al Racing de Santander fins a final de temporada. El Barça va abonar al quadre càntabre 5M fixos però l'acord incloïa fins a 15M en variables. En la primera temporada, Pablo Torre va alternar partits amb el filial i el primer equip.

La temporada passada i amb l'objectiu que el jove migcampista pogués seguir creixent tenint minuts de joc, va sortir cedit al Girona FC. Encara que no era un titular indiscutible per a Míchel va tenir minuts i va demostrar destells de la seva qualitat. En la seva tercera temporada, el càntabre esperava poder guanyar-se la confiança de Hansi Flick però res més lluny de la realitat.

Pablo Torre ha disputat 13 partits fins ara, sumant un total de 418 minuts on ha estat capaç d'anotar 4 gols i donar 3 assistències. El jove migcampista no acaba de comptar per a Flick en les seves rotacions i tot indicava que podia tenir més un peu fora que dins del club. No obstant això, en les últimes hores, el president Laporta li ha donat un gir completament inesperat al futur del càntabre.

El futur de Pablo Torre al Barça

L'inici de temporada va ser prometedor pel jove mitjapunta, va aprofitar bé les baixes i començà a tenir minuts de joc. Torre ho va aprofitar marcant gols i tenint bones actuacions però a mesura que Flick va anar recuperant jugadors, el càntabre va anar perdent protagonisme. Encara que la seva participació en l'equip ha estat testimonial en els últims encontres, el Barça està disposat a prorrogar el seu contracte.

De tots és sabut la gran qualitat que impera en la medul·lar de l'equip el que fa encara més difícil l'entrada de Pablo Torre. Malgrat això, el Barça i la seva direcció esportiva, creu en les possibilitats de Torre i en la seva qualitat. Recordem que aquest passat estiu, Pablo Torre es va quedar a la plantilla perquè tant Deco com Hansi Flick li ho van demanar.

Els plans del Barça amb Pablo Torre

La idea del Barça passa per renovar un any més el contracte de Pablo Torre que venç al juny de 2026. La direcció esportiva vol que el jove migcampista surti cedit la pròxima temporada per tenir minuts regularment i poder tornar al Barça amb ritme competitiu. Si Pablo Torre no acceptés aquesta renovació, la direcció esportiva li buscarà una sortida definitiva a partir de juny.

Sent la competència tan alta en la medul·lar, el Barça li va obrir la porta aquest mercat d'hivern per sortir cedit. Encara que ofertes no li van faltar, Betis, València i Celta van estar atents al jugador, Pablo Torre va decidir finalment quedar-se. El jugador sembla estar per la labor de prorrogar el seu vincle, sempre que, el Barça tingui un pla de carrera clar per al seu futur.

Dijous passat, contra Osasuna, el mitjapunta càntabre va complir una fita que beneficia econòmicament el seu ex equip. Després de disputar el seu desè partit, amb almenys 45 minuts, el Racing de Santander percebrà el primer milió d'euros com a part dels variables acordats. Deco vol solucionar el seu cas abans d'acabar juny, parlant clarament amb el jugador, esperant arribar a un acord beneficiós per a ambdues parts.