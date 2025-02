Rodrygo trenca el seu silenci amb un missatge al Manchester City: 'Significa molt...'

El Real Madrid ha aconseguit una victòria històrica davant el Manchester City, un partit clau que els col·loca als vuitens de la Champions League. Els de Carlo Ancelotti van donar un bany als anglesos, que han confirmat que aquesta temporada posaran fi a un cicle guanyador. Els jugadors blancs van mostrar la seva qualitat, sent Rodrygo una de les peces clau del partit.

Rodrygo ha demostrat una vegada més ser fonamental en els plans de Carlo Ancelotti i el seu rendiment continua sent excel·lent. El brasiler continua ratificant el seu lloc a la banda esquerra i la seva capacitat per marcar gols en els moments decisius continua sent una cosa fonamental per al Real Madrid. La victòria davant el City no només va ser una victòria col·lectiva, sinó també un reflex del creixement i la maduresa de Rodrygo Goes dins del club blanc.

Rodrygo i el Manchester City

Rodrygo va estar molt a prop de marxar del Real Madrid l'estiu passat. El seu destí semblava ser, precisament, el Manchester City de Pep Guardiola, qui està enamorat del joc de l'astre brasiler. No obstant això, el '11' va decidir quedar-se al club blanc després d'uns dies de molts rumors.

Tot va començar quan, en les seves declaracions al 'Media day' de la temporada passada, Rodrygo va reconèixer que el City és "el millor del món". Una afirmació que va deixar clar la seva admiració pel Manchester City de Pep Guardiola. No obstant, el jove atacant va optar per seguir al Real Madrid, una decisió que, amb el pas del temps, sembla haver estat la correcta.

Rodrygo ha anat guanyant-se el seu lloc al Madrid i ha demostrat que la seva permanència ha estat la millor decisió de la seva carrera. Al llarg d'aquesta temporada, s'ha convertit en un jugador imprescindible per a Ancelotti, contribuint amb gols i assistències en moments clau.

Rodrygo celebra 250 partits amb el Real Madrid i tanca la porta de sortida

Rodrygo ha assolit una nova fita en la seva carrera amb el Real Madrid: 250 partits amb la samarreta blanca. Aquest assoliment no fa més que ressaltar el paper important que el brasiler ha jugat al Real Madrid en aquests anys. Encara que la seva arribada al Real Madrid va ser en un context de gran pressió, Rodrygo ha aconseguit demostrar el seu talent i la seva capacitat per assumir desafiaments de gran nivell.

Enmig del seu èxit al Madrid, Rodrygo no ha deixat de mostrar el seu amor i compromís amb el club. En relació als rumors sobre la seva sortida, Rodrygo ha deixat clar que el seu futur està al Real Madrid.

En declaracions recents amb motiu dels seus 250 partits, el brasiler va expressar el seu amor pel club blanc: "Significa molt per a mi. És un somni el que compleixo cada dia jugant aquí i estic molt emocionat per aquesta fita. Vull arribar a molts més, és una fita molt especial i vull aconseguir cada vegada més coses amb aquesta samarreta".

Aquest missatge deixa clar que Rodrygo Goes no té la intenció de marxar i que el seu cor està al Real Madrid, ja que va apostar per ell des del principi. Es veu com a part fonamental del projecte a llarg termini del Real Madrid i el seu desig és continuar creixent, assolint l'estatus de llegenda. Amb el seu nivell actual i la seva ambició, no hi ha dubte que el futur de Rodrygo al Real Madrid serà brillant.