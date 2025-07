Jacobo Ramón, descartat per Xabi Alonso, ja té nou equip: 'Me'n vaig al...'

Jacobo Ramón és un dels projectes més il·lusionants de 'La Fábrica' dels últims anys. El jove central, que va debutar sota les ordres de Carlo Ancelotti la temporada passada, va deixar sensacions agredolces en les seves primeres aparicions amb el primer equip.

Va demostrar ser un defensor sòlid en el joc aeri i amb bona lectura defensiva, però també va evidenciar una certa lentitud en transicions ràpides. Una característica que, en el sistema del Real Madrid, es converteix en un hàndicap important per a un central. És evident que Jacobo Ramón encara necessita curtir-se a l’elit, així que ha pres una decisió important de cara al seu futur.

Xabi Alonso no compta amb Jacobo Ramón

Amb l’arribada de Xabi Alonso a la banqueta del Real Madrid, les decisions es prenen sense compromisos heretats. El tècnic tolosà ha estat clar: Jacobo Ramón no entra en els seus plans a curt termini. La competència a la defensa és ferotge i el seu perfil no encaixa en la idea de joc del nou míster.

Actualment, el club compta amb Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Éder Militao i David Alaba com a centrals. A més, Aurélien Tchouaméni pot actuar com a solució d’emergència. Amb una llista així, les oportunitats per a Jacobo Ramón són mínimes.

Una sortida beneficiosa per a tothom

Davant aquesta situació, la millor solució per a totes les parts és buscar una sortida. Jacobo Ramón ha rebut ofertes de diversos equips de LaLiga, però el seu destí apunta fora d’Espanya. L’interès més ferm ha arribat des d’Itàlia, i més concretament des de el Como de Cesc Fàbregas.

El club revelació de l’última Serie A està construint un projecte ambiciós, apostant per joves talents amb projecció. Després d’assegurar la continuïtat de Nico Paz i tancar el fitxatge de Jesús Rodríguez, la perla del Real Betis, el Como també vol sumar Jacobo Ramón a les seves files.

Fabrizio Romano confirma l’acord

Segons ha informat el periodista Fabrizio Romano, especialista en mercat de fitxatges, l’acord entre Real Madrid i Como està molt a prop de tancar-se. El traspàs es faria oficial just després del Mundial de Clubs, quan el calendari ho permeti.

El fitxatge de Jacobo Ramón serà un nou pas en el projecte de Cesc Fàbregas, que segueix reunint talent jove amb experiència en clubs grans. Per a Jacobo, Itàlia serà una oportunitat perfecta per créixer i tenir minuts en una lliga exigent.

Un nou repte en la seva carrera

El Real Madrid no descarta incloure clàusules de futur, com opció de recompra o percentatge en una venda posterior. Jacobo Ramón, amb només 20 anys, té marge de millora i talent per triomfar La seva etapa al Bernabéu toca a la seva fi, però la seva carrera tot just comença.

En aquest sentit, el canterà havia estat clar al seu entorn. El Real Madrid no compta amb ell, així que el Como serà el seu destí. A més, ho faria per demostrar que té prou qualitat per triomfar a l’elit.