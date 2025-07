Confirmat, Pep Guardiola té 60 M per gastar al Barça: 'Intentarà fitxar...'

Pep Guardiola afronta l'inici d'una nova temporada amb un objectiu clar: reforçar la seva plantilla amb garanties. El tècnic del Manchester City compta amb barra lliure per fitxar els millors talents del món. Després d'un curs en què la manca de profunditat a la banqueta va passar factura, Pep ja s'ha posat en marxa per evitar errors similars.

El Manchester City no vol repetir la davallada física i competitiva que va patir la temporada passada a causa de les lesions. Per això, des de les oficines de l'Etihad treballen en diverses incorporacions que elevin el nivell de la plantilla. I entre les opcions que valora Pep Guardiola, el Barça torna a estar en el punt de mira.

Nico González, una aposta fallida que obre una altra porta

En el passat mercat d'hivern, el Manchester City va pagar 60 milions d'euros a l'Oporto per Nico González, considerat el teòric relleu de Rodri. El migcampista espanyol arribava amb projecció, físic i qualitat, però no ha aconseguit encaixar en el sistema del tècnic català. Mig any després, Pep Guardiola ja ha pres una decisió clara: no compta amb ell.

Nico no ha tingut continuïtat, ni minuts ni confiança, i això ha precipitat la seva sortida. La seva etapa a Manchester podria acabar aquest mateix estiu per deixar lloc a un perfil una mica diferent, més adaptat a l'estil de possessió dinàmica que demana Pep Guardiola. I aquí és on apareix un crack del FC Barcelona, que s'ha convertit en el nou desig de l'entrenador de Santpedor.

Pep Guardiola apunta directament al Barça

Amb la sortida de Nico González gairebé tancada, el Manchester City intentarà fitxar un migcampista del Barça. A Pep Guardiola li agraden molt Pedri i Gavi, però sap que treure'ls de la Ciutat Comtal és impossible. Tanmateix, segons les últimes informacions, Fermín López sí que podria abandonar la disciplina culer si arriba l'oferta adequada.

Fermín López ha estat una de les grans notícies positives del Barça en l'última temporada. L'andalús s'ha consolidat com una opció seriosa per al centre del camp gràcies a la seva verticalitat, intensitat i arribada des de la segona línia. Pep Guardiola ha seguit de prop la seva evolució i considera que encaixaria a la perfecció en la seva idea de joc.

La sortida de jugadors veterans com De Bruyne obre un lloc a la medul·lar del Manchester City. En aquest context, Pep Guardiola ha demanat un jugador jove, amb caràcter competitiu i bon tracte de pilota, i Fermín López compleix tots aquests requisits. Per això, l'interès del City no és casual ni improvisat, sinó part d'una estratègia ja ben definida.

60 milions per fitxar Fermín López

Pel que sembla, Fermín López no és intocable per al FC Barcelona. Davant la competència a la medul·lar i la necessitat de tancar una gran venda, l'andalús pot ser el sacrificat. Ell vol quedar-se, però Deco ja ha fixat el seu preu de sortida en 60 milions.

L'operació seria viable tant a nivell esportiu com financer per al Manchester City. Pep Guardiola desitja fer-se amb els serveis de Fermín López. Ara només falta que el club anglès es desprengui de Nico González perquè Fermín pugui ocupar el seu lloc.