Pep Guardiola le dio la oportunidad de brillar y acabó en Qatar: 'Su fichaje...'

Hablar de Pep Guardiola es hablar de un mito y leyenda blaugrana, como jugador lo ganó todo y como entrenador todavía más. Entre 2008 y 2012 el Barça vivió la mejor época de su historia, con Pep Guardiola en el banquillo se apostó claramente por La Masía. En esos años se ganaron 14 títulos desplegando un futbol de ensueño que todavía muchos guardan en sus retinas.

En esos años, Pep Guardiola llevó al Barça a la cima del futbol mundial con un estilo de juego innovador, audaz y vistoso. Guardiola heredó un equipo con talento que había perdido el rumbo y no le tembló el pulso para tomar decisiones drásticas. Más allá de los títulos, lo que realmente definió al equipo de Guardiola fue la capacidad para ofrecer un futbol espectacular que enamoró a millones en todo el mundo.

Muchos fueron los jugadores de La Masía que hizo debutar el técnico de Santpedor durante los años que ocupó el banquillo blaugrana. Uno de esos jugadores fue el defensa nacido en Lloret de Mar, Marc Muniesa, que ahora juega desde hace cierto tiempo en Qatar. Creció y debutó de la mano de Guardiola, a sus 33 años, todavía cree que tiene cuerda para rato.

El debut de Muniesa con el Barça

El debut del jugador gironí se produjo en 2009 y se dio la circunstancia que fue expulsado y abandonó entre lloros el Camp Nou. Un debut agridulce para el jugador catalán que todavía recuerda, como si fuera ayer, su debut con el primer equipo. Su carrera en el Barça estuvo marcada por la desgracia, siendo juvenil se rompió los cruzados y en 2012 se volvió a lesionar de gravedad en la rodilla.

Estos graves contratiempos fueron claves para que el canterano no pudiera asentarse en el primer equipo y al final acabó saliendo de la entidad. A partir de aquí, vivió una montaña rusa, primero en la Premier con el Stoke City, volviendo después a jugar en la Liga en el Girona. Posteriormente, decidió aceptar una oferta de Qatar, después acabó en Dinamarca para volver a jugar actualmente en Qatar con el equipo del Al-Shahania FC.

El futbol en Qatar

Para Muniesa es su segunda experiencia en Qatar donde ya estuvo después de jugar con el Girona. Su actual equipo el Al-Shahania, entrenado por el también español Santi Denia, es un club modesto que aspira a mantenerse en la categoría. Para Muniesa, irse a jugar a Qatar ya no es sinónimo de irse a retirar con un buen contrato.

Los jóvenes se sienten atraídos cada vez más por contratos largos de 4 o 5 años con unas condiciones económicas difíciles de rechazar. Ejemplos como Gabri Veiga o el reciente del canterano culé Pau Prim de 18 años, sorprenden pero son cada vez más habituales. Para Muniesa, para ellos es una experiencia importante y acaba siendo un trampolín para su salida a ligas más competitivas.