Pep Guardiola activa l'efecte dominó: City, Barça, Liverpool i Bayern, implicats

Pep Guardiola afronta un estiu decisiu al Manchester City. La temporada ha estat molt lluny de la perfecció i el canvi de cicle es fa evident. El City marxa sisè a la Premier, a 18 punts del líder, i amb només tres punts de marge (té un partit menys) per accedir a competicions europees.

Davant aquest escenari, Pep Guardiola, que va renovar fa pocs mesos, haurà de fer malabars al mercat. El seu objectiu és reforçar diverses posicions i donar un rentat de cara a la plantilla. Per això, es perfila com el gran agitador del pròxim mercat de fitxatges.

Pep Guardiola té un objectiu clar

Entre les moltes idees que maneja, Pep Guardiola té un favorit per començar la reconstrucció del City: Dani Olmo. El mitjapunta espanyol ha brillat al Barça, però no és intocable a la plantilla culé a causa de les seves constants lesions. Així, la directiva culé podria considerar la seva sortida si arriba una oferta d'acord amb el seu talent.

Tot i que sembla complicat, si finalment es concreta, el fitxatge de Dani Olmo pel Manchester City podria desfermar moviments en cadena. La possible sortida del '20' del FC Barcelona provocaria un efecte dòmino entre els grans d'Europa. El Barça veuria una oportunitat per reforçar altres posicions amb els ingressos que generi.

Barça, Bayern i Liverpool pateixen les conseqüències

Si Dani Olmo acaba sortint, el Barça podria llançar-se a per Florian Wirtz, jove talent del Leverkusen. Aquest fitxatge seria una aposta important per al futur del club català. No obstant això, no és un moviment senzill, ja que Liverpool i Bayern també estan atents a Wirtz.

Ara bé, si Wirtz acaba al Barça, Liverpool i Bayern no es quedarien de braços plegats. Ambdós equips podrien buscar contraatacar amb moviments propis per enfortir les seves plantilles. Entre els seus objectius, Frenkie de Jong apareix com un dels noms més cobejats.

Frenkie de Jong, peça clau al mercat

Frenkie de Jong tampoc és intocable per al Barça, cosa que alimenta les especulacions. La seva possible sortida a Liverpool o Bayern obriria un nou capítol en aquest efecte dòmino. La situació de Pep Guardiola, Dani Olmo, Florian Wirtz i De Jong manté en suspens a tots els amants del futbol europeu.

Pep Guardiola serà, sens dubte, la gran atracció del mercat. Les seves decisions tindran un impacte directe al Barça i en altres clubs importants com Liverpool i Bayern. L'estiu 2025 promet un agitat mercat de fitxatges, amb moviments imprevisibles.