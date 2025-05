Adéu Dani Olmo, Pep Guardiola s'acomiada: El seu nou objectiu és molt millor

Dani Olmo ha estat el millor fitxatge del Barça en els últims anys després d'arribar del Leipzig a canvi de 55 milions d'euros. El '20' s'ha adaptat a la perfecció a l'esquema de Hansi Flick gràcies a la seva innegable qualitat en l'últim terç del camp. La seva facilitat per realitzar controls orientats i la seva visió de joc l'han convertit en un actiu molt valuós.

La seva intel·ligència per estar sempre perfectament col·locat l'ha portat a marcar 11 gols i repartir 6 assistències en només 2.000 minuts jugats. El seu únic 'però' han estat els seus recurrents problemes físics, que l'han portat a perdre's més de 15 partits oficials aquesta temporada. No obstant això, l'enorme talent de Dani Olmo ha portat a Pep Guardiola a sol·licitar el seu fitxatge per al Manchester City.

Pep Guardiola pregunta per Dani Olmo

La pèsima temporada del Manchester City provocarà una autèntica revolució a la plantilla. S'esperen fitxatges de altíssim nivell a l'estiu per intentar recuperar el nivell perdut aquest curs. I, en aquest sentit, Pep Guardiola somia amb Dani Olmo.

El '20' del Barça agrada molt a Pep Guardiola, que ja va intentar el seu fitxatge abans que s'unís a les files del club català. Dani Olmo encaixaria com anell al dit a la Premier League i, concretament, al Manchester City. No obstant això, ni el jugador ni Deco ni Flick ni Laporta valoren la seva sortida: ara mateix és intocable.

Sabiendo que Dani Olmo és missió impossible, Pep Guardiola ha decidit canviar d'objectiu. Ara, el Manchester City ha centrat la seva atenció en un altre jugador de LaLiga. I, en aquest cas, és una de les estrelles del Real Madrid.

Pep Guardiola s'oblida de Dani Olmo i mira al Real Madrid

El Clàssic del passat diumenge es va viure amb molta intensitat als despatxos del Real Madrid. Ancelotti va apostar per Arda Güler en l'onze titular, mentre que Rodrygo es va quedar a la banqueta. Una notícia sorprenent, ja que el '11' és el nen mimat del tècnic italià.

No obstant això, després del partit vam poder conèixer el motiu real de la suplència de Rodrygo. I és que, segons sembla, havia demanat no jugar després d'assegurar que no se sentia amb forces per disputar el partit més important del curs. Una decisió que ha cridat l'atenció de Pep Guardiola i el Manchester City, que ja somien amb el seu fitxatge.

Rodrygo pot posar rumb al Manchester City

La decisió del davanter brasiler d'autoexcloure's del Clàssic no ha caigut gens bé en el si del Real Madrid. Carlo Ancelotti, que sempre ha confiat en el davanter, no s'ho podia ni creure. Encara que Rodrygo ha estat un jugador important aquestes últimes temporades, el seu rendiment en l'actual ha deixat molt a desitjar.

El seu nivell ha disminuït de forma significativa i la seva actitud preocupa tant dins com fora del vestidor. Pep Guardiola està atent a la seva situació i podria apostar pel seu fitxatge. L'entrenador català sap del potencial de Rodrygo i està convençut de poder recuperar la seva millor versió al Manchester City.