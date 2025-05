Ni Pau Cubarsí pot evitar-ho, adeu: El seu millor soci fitxa pel rival nº1 del Barça

Pau Cubarsí està completant una temporada sorprenent al FC Barcelona. Amb només 18 anys ha demostrat una maduresa excepcional al centre de la defensa. La seva col·locació, sortida de pilota exquisida i contundència en el tall el converteixen en un dels millors centrals joves del món.

Aquesta campanya ha format una societat sòlida al costat d'Íñigo Martínez, que ha deixat bones sensacions a la parròquia culé. Cubarsí i Íñigo han estat la columna vertebral defensiva del Barça aquesta temporada. No obstant això, el defensa basc, que ja té 33 anys, no podrà seguir al costat de Pau Cubarsí per sempre.

Per això, el club ha començat a buscar un nou company per al jove central català que pugui garantir el futur de la defensa culé. Pau Cubarsí tindrà nou soci.

Jonathan Tah, la primera opció frustrada

La primera opció del Barça per acompanyar Pau Cubarsí va ser Jonathan Tah, capità del Bayer Leverkusen. Al gener, Tah va mantenir una reunió amb Deco per tancar els últims detalls del seu possible traspàs al club català. No obstant això, després de diversos mesos sense avenços concrets, el defensa alemany ha decidit signar amb el Bayern de Munic.

Aquesta notícia ha estat un dur cop per a la planificació defensiva del Barça, que haurà de buscar altres alternatives per apuntalar la defensa.

Dean Huijsen, la nova aposta del Barça

Després del revés amb Tah, la directiva del Barça ha posat la seva atenció en Dean Huijsen, jove defensor del Bournemouth. Huijsen, de només 20 anys, s'ha convertit en una de les grans revelacions de la Premier League aquesta temporada. El seu rendiment ha cridat l'atenció de nombrosos grans clubs, inclòs el Barça, que el vigila molt de prop.

Huijsen destaca per la seva fortalesa física, bon joc aeri i habilitat per treure la pilota des del darrere, qualitats que encaixen a la perfecció amb l'estil de joc de Hansi Flick. Sens dubte, seria l'acompanyant ideal per a Pau Cubarsí.

La sorpresa: Dean Huijsen molt a prop del Reial Madrid

No obstant això, en un gir inesperat, Pau Cubarsí podria perdre el seu pròxim company abans fins i tot que arribi. Les últimes informacions apunten que Dean Huijsen està molt a prop de fitxar pel Reial Madrid, rival número u del Barça.

Segons els rumors, el jove defensor ja ha mantingut reunions amb agents vinculats al club blanc i les negociacions semblen avançar ràpidament. Huijsen serà el pròxim galàctic a aterrar al Bernabéu, cosa que deixa sol a Pau Cubarsí.

Un futur incert per a Pau Cubarsí i la defensa del Barça

La possible arribada de Huijsen al Reial Madrid complica els plans del Barça per reforçar la seva defensa. Pau Cubarsí es queda, però el seu acompanyant ideal podria acabar a la capital.

El Barça haurà de buscar noves opcions per assegurar el futur de la seva línia defensiva. El mercat de fitxatges promet sorpreses.