L'arribada de Hansi Flick al FC Barcelona va suposar un alè fresc per a un equip que semblava estar desnonat.

La temporada passada, amb Xavi Hernández a la banqueta, el vestidor va tocar fons després de la dolorosa eliminació a la Champions davant el PSG.

L'expulsió de Ronald Araújo en aquell partit va ser un moment decisiu que va marcar el final de les il·lusions europees.

Davant aquesta situació crítica, Deco i Joan Laporta van decidir reunir-se amb Flick per buscar una solució que retornés al Barça la competitivitat perduda.

Una arribada polèmica que va acabar convencent

L'elecció de Hansi Flick com a entrenador no va estar exempta de polèmica. Molts van qüestionar el seu perfil, argumentant que no encaixava amb la filosofia tradicional del Barça.

No obstant això, el pas dels mesos ha demostrat que Deco tenia raó des del principi.

Flick era l'aposta encertada per aixecar l'equip. Així ho ha desvelat Deco, explicant una anècdota de les negociacions que van mantenir al maig de 2024, just abans que Flick acceptés el càrrec.

La confiança en els joves com a clau del projecte

Durant aquestes converses, un dels punts més destacats va ser la visió de Flick sobre la plantilla.

Deco apostava per reforçar l'equip amb nous fitxatges dins de les limitacions econòmiques, però Flick tenia una idea diferent.

El tècnic alemany va confiar en el potencial dels joves, destacant jugadors com Pau Cubarsí, Pedri i Lamine Yamal.

"Poden convertir-se en els millors del món en les seves posicions", va dir Flick en aquell moment, una predicció que avui, mesos després, es compleix amb escreix.

Els joves que brillen sota la direcció de Flick

Gràcies a la confiança de Flick, Lamine Yamal s'ha consolidat com un dels millors extrems del món, meravellant amb el seu talent i desimboltura.

Pau Cubarsí també ha demostrat ser un central de talla mundial, mostrant maduresa i seguretat malgrat la seva joventut.

I Pedri, després de superar els seus problemes físics, brilla amb llum pròpia al mig del camp, sent peça fonamental en l'esquema blaugrana.

Un futur prometedor per al Barça

És evident que Hansi Flick estava més que preparat per assumir el repte de dirigir un dels clubs més grans del món.

La seva aposta pels joves i el seu maneig del grup han revitalitzat el Barça, que ara gaudeix d'una gran temporada en totes les competicions.

Deco i Laporta, que van apostar per Flick en un moment crític, poden estar satisfets amb els resultats. El futur del FC Barcelona sembla brillant, i molt d'això es deu a l'encertada elecció del tècnic alemany.