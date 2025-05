Penedit, Hansi Flick reconeix el seu error davant d'Alejandro Balde: 'Menys mal que...'

Alejandro Balde ha estat una de les sorpreses més positives del FC Barcelona aquesta temporada. El lateral esquerre va iniciar la present temporada amb molts dubtes després d'un rendiment molt discret sota el comandament de Xavi Hernández. No obstant això, l'arribada de Hansi Flick va canviar completament la seva situació.

Flick ha revitalitzat Alejandro Balde i li ha donat la confiança necessària per mostrar tot el seu potencial. Balde ha deixat enrere la seva fragilitat física, que tant preocupava al club, i s'ha convertit en una peça clau en l'esquema culer. Aquest any, el canterà ja ha aportat 10 assistències, mostrant no només defensa, sinó també molta arribada i capacitat ofensiva.

El seu creixement ha estat notable i el tècnic alemany ha encertat plenament en apostar per la seva recuperació. Alejandro Balde és, ara mateix, el millor del món en la seva posició, però va estar a punt de ser suplent. Sí, perquè Hansi Flick va sol·licitar el fitxatge d'un altre carriler esquerre, però sort que mai va arribar.

Hansi Flick va demanar Alphonso Davies per seure Alejandro Balde

Al mes d'octubre, Hansi Flick tenia entre les seves prioritats fitxar Alphonso Davies per reforçar el lateral esquerre de cara a la pròxima temporada. El canadenc, conegut per la seva velocitat i qualitat, semblava el fitxatge ideal, però el pla mai es va concretar. I, com probablement coincideixin els dirigents del Barça, va ser un alleujament que així fos.

La raó principal per la qual la cúpula culer va descartar fitxar Alphonso Davies va ser la impossibilitat que competís amb Alejandro Balde. Tots dos són jugadors d'un nivell altíssim i d'una qualitat similar que difícilment podrien conviure en l'onze inicial. Per tant, Deco i Laporta van haver de dir NO al desig de Hansi Flick: ja tenia Balde.

Alejandro Balde convenç Hansi Flick

Sense buscar-ho, Hansi Flick ha vist com tot li ha sortit a favor aquesta temporada. La confiança dipositada en Alejandro Balde s'ha vist recompensada amb un rendiment excel·lent. Balde no només ha millorat el seu joc, sinó que ha aportat un plus ofensiu i defensiu que ha beneficiat molt l'equip.

Alejandro Balde celebra el seu present i mira amb optimisme el futur. La temporada ha demostrat que és un jugador fonamental per al Barça, i que pot ser el titular indiscutible en el lateral esquerre durant anys. La seva evolució sota el comandament de Hansi Flick ha estat un èxit i ha fet oblidar d'un cop l'interès en Alphonso Davies, qui per colmo ha caigut lesionat greument.