Inesperat, Joan Laporta explica què passarà realment amb Ronald Araújo: 'Sabem...'

Joan Laporta ha de resoldre el futur de Ronald Araújo, un assumpte de màxima importància per als interessos del Barça. El central uruguaià, que ha anat perdent a poc a poc el seu rol d'indiscutible al vestidor, està en entredit per una possible sortida. Al gener, la Juventus va estar a prop de tancar el seu traspàs, però una maniobra desesperada de Deco va impedir que l'acord tirés endavant, però no va acallar els rumors sobre el seu possible adeu.

A nivell esportiu, Ronald Araújo ja no és imprescindible al Barça. Pau Cubarsí i Íñigo Martínez li han guanyat la partida per formar part de l'onze titular. A més, Eric García i Andreas Christensen també encaixen millor en l'esquema de Hansi Flick, deixant al charrúa en una posició complicada.

Sumat a això, la seva clàusula de rescissió de 65 milions d'euros durant els primers deu dies de mercat és molt apetible per a altres clubs. Ronald Araújo va renovar al gener, després de l'interès de la Juve, i ara Joan Laporta ha sortit al pas dels últims rumors.

Joan Laporta parla alt i clar de Ronald Araújo

És evident que Ronald Araújo està a la rampa de sortida per diversos motius. A nivell esportiu sembla prescindible, mentre que a nivell econòmic la seva sortida suposaria un alè d'aire fresc per al FC Barcelona. A més, l'interès de la Juventus o l'Arsenal no ha desaparegut, i ambdós equips tornaran a intentar el seu fitxatge aquest mateix estiu.

No obstant això, conscient d'aquesta realitat, Joan Laporta ha volgut sortir al pas dels rumors que situen a Ronald Araújo fora del Barça. Encara que el seu protagonisme al camp ha baixat, Laporta ha deixat clar que compta amb el '4' per al futur. Creu que encara pot aportar molt, especialment per la seva capacitat física i caràcter competitiu.

De fet, Joan Laporta ha confirmat tal informació explicant perquè confia en l'uruguaià. "A Ronald Araújo li hem renovat el contracte perquè sabem que és un tipus de central que ens pot ajudar molt". Aquestes paraules sonen a tancament de portes per a aquells que especulaven amb la sortida del central.

La renovació de Ronald Araújo no té truc

La renovació d'Araújo fins al 2031 reflecteix la confiança del club en el seu potencial. Malgrat els dubtes generats aquest curs pel seu rendiment irregular, Joan Laporta aposta per mantenir-lo en plantilla. Això sí, si ell vol marxar no hi haurà problema, ja que per això es va fixar la seva clàusula de 65 milions.

Ara queda per veure com evoluciona la seva relació amb Hansi Flick i si el seu rol a l'equip s'ajusta en funció dels moviments del pròxim mercat. Amb la renovació i el suport de Joan Laporta, Ronald Araújo té assegurat el seu futur al Barça si ell vol seguir. La pilota està a la seva teulada per recuperar el nivell que el va portar a ser un dels millors defenses del món.