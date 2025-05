Gir radical! Hansi Flick demana un fitxatge del Bayern Munic que semblava impossible

La temporada del FC Barcelona ha estat realment positiva. Després de diversos anys de travessia pel desert, Hansi Flick ha aconseguit capgirar la situació. Amb els seus nous mètodes i la seva serietat ha aconseguit que tots els jugadors rendeixin al màxim, com per exemple Raphinha i Koundé, que han brillat amb llum pròpia.

No obstant això, malgrat els bons resultats, la pròxima temporada portarà canvis importants. Hansi Flick ha sol·licitat diversos fitxatges per reforçar la plantilla, i entre les seves prioritats hi ha un lateral que pugui donar descans a Koundé i Balde. També busca un ariet que permeti rotar amb Lewandowski i cuidar el veterà polonès.

Però, sobretot, Hansi Flick vol un extrem que pugui alternar amb Lamine Yamal i Raphinha. El tècnic alemany considera urgent reforçar els costats de l'atac culer i ha demanat el fitxatge d'un jugador del Bayern Munic. Fa algunes setmanes el seu fitxatge semblava impossible, però ara tot ha canviat i està més a prop del Barça que mai.

Leroy Sané, el fitxatge somiat per Hansi Flick

Hansi Flick acaba d'assabentar-se de les últimes novetats de Leroy Sané i no s'ho pot creure. L'entrenador culer és un enamorat del joc de l'extrem del Bayern Munic i ja va preguntar sobre el seu possible traspàs al gener. En aquell moment, la resposta del Bayern va ser un ‘no’ rotund, ja que Sané estava negociant per renovar el seu contracte.

No obstant això, la situació ha canviat de manera inesperada. Max Eberl, director esportiu del Bayern, ha confirmat que Leroy Sané ha rebutjat l'oferta de renovació. "No hi ha acord, ha dit que no vol acceptar la nostra oferta en aquesta forma; veiem què passa en els pròxims dies", ha declarat en una entrevista amb Sky.

Leroy Sané: un traspàs ideal per al Barça

La negativa de Leroy Sané a renovar el seu contracte ha cridat l'atenció del FC Barcelona. És just el perfil que Hansi Flick busca per reforçar el Barça i, per acabar-ho d'adobar, arribaria gratis. La seva velocitat, habilitat per al regat i capacitat de desbordament encaixen perfectament en l'esquema ofensiu de l'equip culer.

A més, la seva arribada permetria que Lamine Yamal i Raphinha disposin de descansos en un calendari tan exigent. Leroy Sané podria convertir-se en un jugador clau per donar frescor i profunditat a l'atac culer. I ja compta amb el vistiplau de Hansi Flick.

Si finalment Leroy Sané manté la seva postura i no renova, les opcions que es converteixi en jugador del FC Barcelona augmenten considerablement. Hansi Flick podria aprofitar la situació per reforçar la seva plantilla amb un dels millors extrems del món.

Així, la pròxima temporada podria començar amb un Barça encara més competitiu i ple d'il·lusió. Hansi Flick i Deco treballen perquè el fitxatge de Leroy Sané sigui una realitat aquest estiu, consolidant un projecte guanyador al Camp Nou.