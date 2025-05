Deco, Flick i Laporta no es posen d'acord: 3 favorits per a la mateixa posició

El trio format per Joan Laporta, Hansi Flick i Deco ha generat moltes alegries a l'afició culer en aquests últims mesos. Deco ha fet una gran feina des de la direcció esportiva sent el gran artífex de la contractació de Flick. Laporta, per la seva banda, ha marcat la direcció que ha de seguir el projecte culer prenent decisions transcendents amb gran encert.

Tanmateix, i encara que la sintonia entre els tres és absoluta, hi ha una qüestió que genera divergències a l'hora de planificar la pròxima temporada. Deco, Flick i Laporta tenen opinions diferents respecte al fitxatge de l'extrem que persegueix l'entitat culer. Cadascú té el seu favorit.

Luis Díaz, l'aposta de Deco

Deco té com a prioritat la incorporació de Luis Díaz. El porta seguint des de fa molt de temps i considera que és una opció molt interessant per augmentar el nivell del vestidor culer. El colombià pot jugar enganxat a la banda esquerra, però també com a '9', polivalència que agrada molt al director esportiu del Barça.

Això sí, el seu fitxatge no serà barat, ja que el Liverpool no té la més mínima intenció de deixar sortir a Luis Díaz. Tot i que el '7' estaria encantat de jugar al Barça, la realitat és que Deco hauria de desemborsar més de 70 milions per poder arribar a un acord. Veurem si el lusità guanya la partida a Flick i Laporta, i Luis Díaz és l'escollit.

Laporta es decanta per Rafael Leao

Per la seva banda, Laporta té com a favorit a Rafael Leao, l'estrella de l'AC Milan. L'estiu passat ja va intentar el seu fitxatge, però les exigències econòmiques del conjunt italià van frenar l'operació. Ara bé, aquest estiu, el president culer tornarà a trucar a la seva porta amb total seguretat.

Laporta és un enamorat del joc de Rafael Leao i està com boig per veure'l jugar al Barça. Jorge Mendes, agent de Leao, manté una bona relació amb el president culer, així que tot és possible. Tanmateix, com en el cas anterior de Luis Díaz, els 100 milions d'euros que costa treure el '10' de l'AC Milan d'Itàlia compliquen l'operació.

Flick es desmarca: ni Rafael Leao ni Luis Díaz

Flick no té clar res per qui apostar, encara que sembla que dona suport a la idea de gran part del vestidor culer a l'hora de decantar-se per Nico Williams. L'extrem de l'Athletic manté una gran relació amb diversos pesos pesants del FC Barcelona com Pedri o Lamine Yamal, la qual cosa podria ser clau per al seu traspàs.

Ara bé, després de les paraules de Laporta el passat dilluns, Nico Williams sembla que ha deixat de ser una opció real per convertir-se en poc més que una mera il·lusió. De fet, ara és el Reial Madrid el que sembla portar la davantera en la negociació per fer-se amb l'extrem de l'Athletic. Veurem si el Barça reacciona o si, per contra, es decanta per Luis Díaz o Rafael Leao.