Nou fitxatge de Hansi Flick per a la porteria: més competència per a Joan García
Hansi Flick torna a apostar pel talent de la Masia per reforçar l'equip
El debat a la porteria del Barça no cessa i és que les notícies en aquesta demarcació no paren de succeir-se. Amb el gran fitxatge de l'estiu, Joan García, que serà sens dubte el nou porter titular, l'equip queda a l'espera de la inscripció de Szczesny. El veterà porter polonès, renovat fins al juny de 2027, esperarà la seva oportunitat a la banqueta blaugrana.
La clau de la inscripció del porter polonès està en Oriol Romeu i Iñaki Peña, pendents de solucionar la seva sortida del Barça. Fins que Iñaki Peña no surti de l'equip, difícilment es podrà inscriure el porter polonès. S'espera que les sortides de Peña i Romeu se solucionin aviat, cosa que possibilitarà les inscripcions de Gerard Martín i de Szczesny.
En aquesta espera, el Barça ha decidit inscriure quatre jugadors del filial com són els cosins Guille i Toni Fernández, el lateral Jofre Torrents i el porter Diego Kochen. D'aquesta manera, Hansi Flick dona l'oportunitat al porter nord-americà format a La Masia de ser el tercer porter de la plantilla. El jove porter del filial ha estat, durant la passada temporada, un habitual als entrenaments del primer equip.
Diego Kochen renovat fins al 2028
Fa uns mesos, el porter internacional nord-americà Diego Kochen va signar un nou contracte amb el Barça que el mantindrà al club fins al 2028. Kochen encara no ha debutat en partit oficial amb el Barça, però ha estat un fix a les sessions d'entrenament de Flick. El porter ha estat convocat per Pochettino en les últimes convocatòries de la selecció nacional dels EUA.
Tot i que Kochen va tenir l'oportunitat de representar Espanya en categories inferiors, el seu desig exprés ha estat jugar amb els EUA. Fonts de l'staff tècnic del Barça veuen Kochen com a alternativa per competir pel lloc a mitjà termini a Joan García. Havent renovat Szczesny fins al 2027, el més probable és que Kochen es converteixi en poc temps en el segon porter de l'equip.
Diego Kochen, el futur
En un futur no gaire llunyà, Diego Kochen està cridat a ser el porter que pot discutir la titularitat a Joan García a l'equip. És nord-americà i és un dels jugadors més prometedors de La Masia per les seves grans qualitats sota pals. Nascut el març de 2006 a Miami, va arribar al Barça l'estiu de 2019 procedent del Tecnofutbol CF.
Des que va entrar a l'Infantil A culer, la seva progressió ha estat imparable, destacant per la seva agilitat, reflexos i conceptes tècnics. Durant aquest temps a La Masia, Kochen ha continuat progressant i millorant en les seves estirades, joc aeri i temps de reacció. Hansi Flick l'ha escollit per ser el tercer porter de la plantilla, convençut de les seves innegables virtuts futbolístiques.
