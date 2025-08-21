Hansi Flick no entén de favoritismes i descarta el fitxatge de Xavi Hernández
Hansi Flick no es casa amb ningú i ho diu ben clar!
Hansi Flick ha estat, sens dubte, el gran protagonista de la passada temporada al Barça, tornant l'orgull a l'afició culer. El tècnic alemany va aterrar fa un any al Camp Nou i, amb els seus mètodes disciplinats i la seva manera de veure el futbol, ha canviat la cara a l'equip. Va agafar un equip derrotat, amb manca d'orgull, i en només uns mesos l'equip ha tornat a conquerir títols
Amb l'arribada de Flick, s'han canviat hàbits i rutines imposades i, progressivament, ha anat introduint la seva manera de veure i entendre el dia a dia de l'equip barcelonista. Hansi Flick s'ha caracteritzat per ser un entrenador proper al jugador, però, de la mateixa manera, els demana màxima exigència. El tècnic germànic no es casa amb ningú, valora la feina i l'esforç i, si ha d'intervenir en certes situacions, no li tremola el pols
Per a Flick és molt important el tema de la intensitat als entrenaments, no és moneda de canvi, pensa que es juga com s'entrena. És el pensament de l'alemany i els jugadors ho tenen clar, i quan no donen el millor d'ells, hi ha conseqüències. Tal cas va passar a l'entrenament de dilluns passat, Flick va haver d'intervenir per culpa de Lamine Yamal
Hansi Flick dona un toc d'atenció a Lamine Yamal
Lamine Yamal s'ha adonat que s'ha convertit en l'estrella d'aquest equip per la seva indiscutible qualitat i talent manifestos. Tanmateix, per a Flick, no n'hi ha prou amb tirar de talent i això ho ha plasmat perfectament a l'entrenament de dilluns. Flick demana i vol intensitat a tots els entrenaments i no sempre Lamine ho acaba donant
Flick és conscient que no pot ser flexible amb Yamal; si el davanter comença a fer el que vulgui als entrenaments, es convertirà en tònica habitual. Flick, lluny de ser permissiu, està exigint encara més que la passada temporada i així va ser com Lamine va veure que el tècnic el reprimia durament. El davanter no va fer un retorn defensiu com li havia sol·licitat i Flick va carregar contra Lamine exigint-li solidaritat i esforç defensiu
Flick descarta un fitxatge de Xavi Hernández
D'altra banda, el futur de l'internacional danès, Andreas Christensen, és molt incert: té contracte amb el Barça fins al 2026 però no se li ha renovat. Tot fa indicar que el danès està a la rampa de sortida si acaba arribant una oferta satisfactòria. El club està a l'espera del tram final del mercat estival per determinar si s'acaba solucionant el tema del defensa
Andreas Christensen va arribar al Barça com a agent lliure procedent del Chelsea, on va fer bones temporades. Amb Xavi Hernández va tenir un paper protagonista, jugant habitualment i sent un comodí quan el tècnic el va necessitar com a pivot a la medul·lar. Les seves contínues lesions han minvat el seu rendiment i la passada temporada gairebé no va jugar
Actualment, i amb la sortida d'Iñigo Martínez, es podria pensar que pot tenir un lloc a la plantilla segons el que pugui passar. La temporada és llarga i les rotacions són necessàries a l'equip per evitar lesions, però Christensen no ha renovat. Tot indica que el club l'ha posat a la rampa de sortida a l'espera de concretar la seva sortida; els pròxims dies seran claus
Més notícies: