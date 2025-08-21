Arrepentido de gastar 55 millones: Joan Laporta y el fichaje que no hace falta

El fichaje de Nico Williams ha sido un asunto que ha traído cola en Can Barça, convirtiéndose en el gran culebrón del pasado verano. Culebrón que ha continuado en el presente mercado de fichajes pero que el extremo navarro puso fin al renovar sorprendentemente con el Athletic y abortando su salida del club vasco. Los argumentos que el club daba por su fichaje era que Nico partiría de la zona izquierda y se quería dar a Raphinha más libertad entre líneas.

La competencia en la demarcación de mediapunta está adquiriendo un eco sorprendente, el pulso entre Dani Olmo y Fermín está servido. Mientras, Raphinha continua siendo intocable en la izquierda, posición en la que la pasada campaña deslumbró a todos con su altísimo nivel. La pugna entre Olmo y Fermín, sumada a otras alternativas tácticas, demuestran que el fichaje de Nico Williams no era necesario.

Dani Olmo y Fermín siguen pugnando por un puesto en el once titular, aunque Dani Olmo partía como favorito en pretemporada. Sin embargo, la actuación de Fermín en el Gamper trastocó, y de que manera, los planes y expectativas de Flick. De esta manera, Fermín López, fue el elegido en el primer once de la temporada para enfrentarse al Mallorca en Son Moix.

Fermín emerge después del Gamper y es titular en Mallorca

Fermín se llevó toda la atención de Flick al brillar en el Gamper contra el Como italiano marcando dos goles. Su actuación le otorgó la titularidad en el arranque liguero aunque fue efímera, dado que tras el descanso, fue sustituído por Dani Olmo. El de Terrassa aportó más criterio cuando el rival cerró espacios en el juego y se hacía más complicado jugar.

La lógica táctica de Flick quedó reflejada en ese movimiento de banquillo, Olmo con sus movimientos entre líneas, puede resultar más determinante. El debate sigue abierto pues la irregularidad de Olmo debido a sus problemas físicos se contrapone con la frescura de Fermín López. Seguramente, Flick irá rotando a los dos jugadores en el once inicial a tenor de las necesidades tácticas de cada partido.

Dani Olmo entre el talento y fragilidad físico-mental

No es ningún secreto que Dani Olmo tiene tendencia manifiesta a lesionarse, ya le sucedió en su etapa en Leipzig. Dani Olmo combina períodos de gran talento con ausencias prolongadas por lesiones musculares lo que es un grave handicap para su regularidad. Olmo tiende a revolucionar al equipo cuando entra des del banquillo pero su tendencia a lesionarse limita su fiabilidad.

Nadie discute la gran calidad del jugador de Terrassa pero sus contínuas lesiones son un problema para el staff técnico. El Barça hizo una gran inversión en el jugador catalán abonando casi 60M al Leipzig y sus continuos problemas físicos ponen en jaque su rendimiento. Raphinha, puede ser otra alternativa en la mediapunta, si el británico Rashford, acaba teniendo continuidad en la banda izquierda.