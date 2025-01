El futur de Jules Koundé, en mans del Real Madrid: destí sorpresa, marxa del Barça

Jules Koundé ha passat per moments de tota mena des que va arribar al Barça el 2022. El francès va començar com a central, però per diversos motius ha acabat ocupant el carril dret de la rereguarda culé. Xavi va creure que era el millor per a l'equip i el temps ha demostrat que tenia raó, ja que avui dia Koundé és intocable.

Per a Flick, Jules Koundé és la cola que uneix la línia defensiva, però també s'ha convertit en el complement ideal perquè Lamine Yamal jugui amb total llibertat. Està clar que el '23' del Barça no està en venda sota cap concepte, però el Real Madrid podria provocar la seva sortida. Sí, perquè l'últim moviment de Florentino Pérez podria provocar un terratrèmol de fatals conseqüències per al defensor francès.

Jules Koundé depèn del Real Madrid

Jules Koundé vol seguir al Barça molt més temps i la directiva està per la labor de complir amb els seus desitjos. Té contracte fins al 2027 i un valor de mercat de 60 milions, cosa que el converteix en un actiu molt important per a l'entitat catalana. Això sí, el seu gran rendiment ha despertat l'interès de diversos equips i la seva sortida està començant a sonar amb força en certs sectors.

Paral·lelament a la situació de Jules Koundé, el Real Madrid ha tingut problemes en defensa, especialment des de la greu lesió soferta per Dani Carvajal. Davant tal escenari, Florentino Pérez ja està buscant al mercat de fitxatges una alternativa per al lateral dret. I, en concret, el president blanc ha centrat el seu interès en Trent Alexander-Arnold, del Liverpool.

El contracte d'Alexander-Arnold amb el Liverpool venç el pròxim estiu de 2025 i ja se sap que no renovarà. Amb el Real Madrid com a destí favorit, els anglesos han de buscar un substitut per al seu carriler, i aquí és on entra Jules Koundé. Encara que la clàusula del '23' és de 1.000 milions, el Barça haurà d'anar amb compte si no vol perdre'l, ja que si Trent se'n va, Koundé serà l'escollit del Liverpool.

Jules Koundé agrada al Liverpool com a relleu de Trent Alexander-Arnold

Encara que el Liverpool no podrà fitxar Jules Koundé sense el vistiplau del Barça, està disposat a fer una oferta de 70 milions. Si Trent Alexander-Arnold decideix anar-se'n al Real Madrid, el club anglès està disposat a tirar la casa per la finestra per fitxar Koundé. Una operació que deixaria el Barça contra les cordes, ja que ara mateix, només Héctor Fort pot ocupar la seva posició.

Flick està encantat amb el nivell de Jules Koundé, així que els amants del defensor poden estar tranquils. Encara que és molt poc probable que marxi, haurem de seguir de prop la seva situació per no perdre'ns res. Tot dependrà de l'acord al qual arribin Real Madrid i Liverpool per Trent Alexander-Arnold.