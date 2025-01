Arrepentido de escuchar a Deco, pide salir: el nuevo Sergio Busquets, adiós al Barça

Sergio Busquets es una de las mayores leyendas del Barça y el mejor de la historia en su posición. El '5' aportó un nuevo aire a la idea de pivote defensivo, así que buscar un perfil similar al suyo no es para nada fácil de encontrar. De hecho, su estilo de juego es el que todos los jóvenes mediocentros defensivos pretenden seguir, pero muy pocos consiguen.

El FC Barcelona ha tenido la suerte de contar con él y poder disfrutarlo por muchos años, pero ahora ya no está y su sustituto sigue sin aparecer. Deco ha intentado encontrar a su relevo natural y dejarlo atado, pero está claro que no ha tenido éxito tras los últimos rumores. Y es que el nuevo Sergio Busquets, que juega en el filial, está cansado de promesas que no se cumplen y ya está abierto a escuchar ofertas para dejar el Barça.

Deco incumple la promesa que le hizo al heredero de Sergio Busquets

Deco ha sido una de las personas más criticadas en el entorno del Barça y los aficionados no están contentos. Algunas de las gestiones que ha hecho no han sido las acertadas, como por ejemplo la de fichar a Vitor Roque. En principio, el brasileño llegaba antes de tiempo para adaptarse a Europa, pero no pudimos verle en acción prácticamente nada.

Con el tiempo se ha sabido que Deco no tuvo en cuenta la opinión de Xavi Hernández, quien no quería a tigrinho. Además, no logró convencer a Nico Williams para que fichase por el Barça, algo que tampoco ha acabado de gustar a los hinchas. En resumen, varios errores en las entradas y salidas han hecho que los culés duden de él.

Pero sin duda, el mayor error de Deco es Pau Prim. El joven canterano y sucesor natural de Sergio Busquets sigue esperando su oportunidad para debutar, pero se ha cansado y ha pedido salir. Según El Nacional, Deco le ha prometido un futuro al joven de La Masía, pero por el momento no llega.

El futuro de Pau Prim

El contrato de Pau Prim vence en junio de 2025, pero Deco no ha conseguido llegar a un acuerdo para renovar su contrato. La fuente citada con anterioridad afirma que el centrocampista ya le ha comunicado a su círculo más cercano que está dispuesto a escuchar ofertas. También se asegura que su destino favorito, pese a tener al Mallorca y Sevilla detrás (entre otros), es el extranjero.

Pau Prim ha sido comparado con Sergio Busquets constantemente por su estilo de juego y perderle sería negativo para el Barça. Todavía no se sabe cómo acabará todo, pero es probable que el canterano se acabe marchando del club. Su contrato finaliza este verano y Deco no podrá renovarlo, así que su estancia en el Barça está vista para sentencia.