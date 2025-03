Nico Williams diu NO al Barça, té una oferta millor: 'Serà el substitut de...'

Nico Williams segueix donant molt que parlar després d'haver estat clarament el protagonista del passat mercat estival de fitxatges. Quan ja es donava per fet el seu fitxatge pel Barça, Nico Williams va dir no al Barça i va decidir romandre a Bilbao una temporada més. L'Athletic li va millorar substancialment la seva fitxa encara que la clàusula de rescissió es va quedar establerta en els 58M Euros.

Tenint en compte les greus dificultats econòmiques del Barça el passat estiu, es va veure com l'oportunitat d'esperar un any a millorar la situació per poder-lo incorporar. En aquest sentit, el Barça no hauria tirat la tovallola i estant de nou en la norma del fairplay financer, es pensa en el navarrès per aquest estiu. Hansi Flick ha demanat expressament reforçar la posició de l'extrem esquerre i veu en Nico la peça clau per potenciar la parcel·la ofensiva.

No obstant això, en les últimes hores, ha sorgit un fort competidor que pot impossibilitar al Barça el fitxatge del davanter navarrès. Nico Williams segueix interessant en terres angleses i el Liverpool estaria darrere del jugador. L'equip anglès es planteja realitzar una oferta irrefusable per poder incorporar el davanter aquest estiu.

Un projecte interessant per a Nico Williams

A diferència de la situació econòmica i esportiva que li va oferir el Barça en el seu moment, el Liverpool està demostrant que posseeix unes bases sòlides que poden convèncer el navarrès. El Liverpool lidera de forma autoritària la Premier i és un dels candidats a guanyar l'actual edició de la Champions. El Liverpool aposta de forma significativa pel joc de bandes i Nico tindria un protagonisme clau amb un joc vertical i directe.

L'equip anglès busca la renovació de la seva davantera, Salah, una de les figures emblemàtiques dels últims temps, està en la recta final del seu contracte i segueix sense renovar. Encara que els anglesos aposten per la seva continuació, Mohamed Salah no seguirà en els reds. Per la seva banda, el colombià Luis Díaz, també podria sortir en el pròxim mercat de fitxatges en qualitat de traspàs.

Mohamed Salah no seguirà en el Liverpool

El davanter egipci del Liverpool, tota una llegenda en els reds, té contracte fins a juny d'aquesta temporada. En una entrevista per al mitjà britànic Sky Sports ja va confirmar que aquesta seria la seva última campanya i no renovaria. L'equip anglès veu en Nico Williams el davanter perfecte per substituir la seva estrella actual.

Per la seva banda, Nico Williams està centrat en l'última part de la temporada amb l'Athletic que està lluitant per posicions de Champions a la Lliga. Nico somia també en poder disputar la final en la Uefa Europa League i està plenament concentrat en l'eliminatòria de vuitens contra la Roma. A Nico Williams no li faltaran les ofertes i el Barça no ho tindrà gens fàcil per acometre la seva incorporació.