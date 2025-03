Hi ha acord, el PSG pressiona i Hansi Flick accepta: Luis Enrique se'l treu al Barça

En els últims anys, el PSG i el FC Barcelona han protagonitzat diverses negociacions clau. Un dels traspassos més sonats va ser la sortida de Neymar al club parisenc, marcant un rècord en el mercat de fitxatges.

Poc després, Ousmane Dembélé també va canviar d'aires i es va unir al PSG. Ara, podria estar a punt de passar un altre gir en les relacions entre ambdós clubs. Aquesta vegada seria amb un jugador que agrada molt al Barça, però que finalment ha estat descartat: Joshua Kimmich.

Kimmich, fora del Bayern i la decisió del Barça

Joshua Kimmich, migcampista del Bayern de Munic, ha estat un dels jugadors més destacats en la seva posició a nivell mundial.

Tanmateix, el centrecampista alemany no renovarà el seu contracte amb el Bayern de Munic, cosa que li permetrà sortir gratis aquest estiu. Aquest escenari ha posat a diversos clubs europeus, inclòs el FC Barcelona, en alerta.

Hansi Flick, qui coneix bé a Kimmich de la seva etapa al Bayern de Munic, va estar disposat a fer un esforç per incorporar-lo al Barça. Per això, va mantenir converses amb Deco i Joan Laporta per valorar el seu fitxatge.

Tanmateix, després d'una avaluació interna, els tres van coincidir que el millor seria apostar per Marc Bernal, la joia de 'La Masia'. El jove centrecampista està en el procés de recuperació i s'unirà al primer equip tan aviat com estigui llest.

Això va fer que l'opció de fitxar Joshua Kimmich fos descartada, malgrat la seva qualitat i potencial per reforçar la medul·lar del Barça.

El PSG va amb tot per Joshua Kimmich

La decisió del FC Barcelona de centrar-se en Marc Bernal ha deixat el camí lliure al PSG. Luis Enrique, entrenador de l'equip parisenc, sap que Kimmich podria ser un fitxatge clau per al seu projecte i ha decidit fer tot el possible per convèncer-lo d'unir-se al PSG.

Sent gratuït el traspàs de Joshua Kimmich, el club francès està disposat a oferir-li un bon contracte que faci que el migcampista alemany no pugui rebutjar l'oferta.

El PSG prepara una oferta econòmica considerable que podria il·luminar els ulls de Kimmich, qui estaria buscant un nou repte després d'una exitosa etapa al Bayern de Munic.

Tot sembla indicar que el futur del capità alemany està a París i no al FC Barcelona. Una cosa que podria donar un nou gir en el mercat de fitxatges d'aquest estiu.

El futur de Joshua Kimmich: París o Barcelona?

Malgrat que el Barça va estar molt interessat en Joshua Kimmich, l'aposta per Marc Bernal ha canviat el rumb de l'operació.

El PSG, amb la seva oferta econòmica, està molt a prop de tancar la incorporació de Joshua Kimmich, deixant al Barça sense el seu principal objectiu al centre del camp.

Les pròximes setmanes seran decisives per saber si Kimmich tria unir-se al PSG o si, per alguna raó inesperada, decideix canviar de rumb.