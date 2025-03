Arrepentido, Deco recula, lo quiere lejos del Barça: 'Joan Laporta se quedará sin...'

La dirección deportiva encabezada por Deco, trabaja si descanso en su objetivo de reforzar la plantilla cara la próxima temporada. Deco y Joan Laporta tienen una muy buena relación y suelen trabajar en equipo en la planificación de la plantilla. Precisamente, fue Joan Laporta el que acabó fichando al portugués Deco en agosto de 2023 para el puesto de director deportivo del club.

Normalmente, suelen coincidir en las decisiones a tomar, pero en este caso, las diferencias de opinión son significativas, por no decir insalvables. Los dos son conscientes de la necesidad de reforzar la parcela ofensiva del equipo, teniendo en cuenta que si se lesiona algún integrante del tridente, no hay sustituto. Tanto Raphinha como Lamine Yamal o Lewandowski son intocables para Flick y solo Ferrán Torres es la alternativa si alguno de los anteriores se lesiona.

Sin embargo, Ferrán, aunque su rendimiento esta temporada es satisfactorio, está lejos del nivel de los tres titulares. Laporta y Deco coinciden en la posición a reforzar pero surgen las diferencias cuando se trata del jugador a fichar. Estamos hablando de Neymar, el presidente Laporta estaría encantado de volver a contar con el brasileño pero Deco se opone categóricamente a su regreso.

Deco le cierra definitivamente las puertas a Neymar

Aunque el presidente Laporta ha manifestado en varias ocasiones que estaría encantado de volver a contar con el extremo carioca, esto no va a suceder. Laporta habría hablado con Neymar y le habría exigido, para su vuelta, que no se lesione, jugar a buen nivel y con regularidad y ser capaz de marcar, mínimo 15 goles. Evidentemente, el brasileño no puede prometer nada de las condiciones impuestas teniendo en cuenta que todavía se está recuperando de una lesión.

Por su parte, Deco ya habló en verano de un posible regreso del brasileño y fue tajante en al cerrarle la puerta. Deco afirmó: 'Neymar fue un fenómeno que pasó por aquí, hizo lo que hizo, ganó lo que ganó'. Deco cree que ya no es el momento de pensar en el regreso del brasileño al Barça, difícilmente la historia se repite.

La situación actual de Neymar

El jugador brasileño sufrió una grave lesión en una de sus rodillas en octubre de 2023 y estuvo fuera de la competición durante un largo perído de tiempo. Después de su decepcionante paso por el Al Hilal de Arabia Saudí, Neymar de 33 años decidió regresar a Brasil y fichar por el Santos, club que le vió nacer futbolísticamente. Desde su regreso a Brasil, ha disputado todos los encuentros disputados por el Santos y asegura que cada vez se siente mejor físicamente.

Neymar ha renacido en el Santos y ha vuelto a recibir la llamada de la selección canarinha para disputar dos encuentros de la clasificación mundialista. El seleccionador brasileño afirmó en rueda de prensa que nadie puede prescindir de un jugador como Neymar, incluso en su momento de recuperación. El delantero no juega un partido con su selección desde octubre 2023 cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en un partido de clasificación para el Mundial de 2026.