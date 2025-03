Pedri, más sincero que nunca, señala al Real Madrid: 'Nos perjudica'

Pedri está viviendo una temporada excepcional que lo ha catapultado al centro de todas las miradas. Tras superar un período marcado por lesiones que limitaron su participación en temporadas anteriores, el mediocampista del Barça ha encontrado su mejor versión. Se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales tanto en su club como en la Selección Española.

La temporada 2024-2025 ha sido testigo de la resurrección futbolística de Pedri. Tras dejar atrás lo sucedido en las campañas previas, este año ha disputado 45 partidos, anotando 5 goles y proporcionando 7 asistencias. Su rendimiento ha sido tan sobresaliente que muchos lo consideran candidato al Balón de Oro, reconocimiento que subraya su influencia y calidad en el juego.​

Pedri habla alto y claro

Además de su impacto en el Barça, Pedri se ha erigido como una pieza clave en la Selección Española. Luis de la Fuente lo valora enormemente, destacando su rol tanto dentro como fuera del campo. Y desde la concentración de La Roja ha querido romper su silencio para tratar varios temas de actualidad.

Para empezar, Pedri ha expresado su deseo de alcanzar grandes logros con la Selección Española:​ "Somos jóvenes y tenemos que pensar a lo grande. Tenemos la ambición de ganar muchos títulos". Pero, sin duda, lo más destacado de sus declaraciones tienen que ver con lo que ha dicho del Barça-Osasuna y del Real Madrid.

Pedri se ha quejado amargamente de la programación del Barça-Osasuna, que se jugará el próximo 27 de marzo. Una situación que ha provocado muchas quejas, pues el conjunto catalán está vivo en todas las competiciones y no tendrá tiempo para descansar. Además, jugadores como Raphinha o Ronald Araújo podrían no llegar a tiempo tras jugar con sus selecciones en los días previos, haciendo estallar al '8'.

"Me parece un poco raro todo, no sabía que pondrían el partido en esa fecha. El Madrid ya se quejó por las 72 horas de descanso. Es cierto que no hay muchas fechas, pero no tener dos jugadores como Araújo y Raphinha nos perjudica", ha reconocido Pedri.

Pedri ya mira al futuro

Las palabras de Pedri no solo reflejan su preocupación por la fecha del Barça-Osasuna, también pone de manifiesto las enormes dificultades que surgen cuando los calendarios no se coordinan adecuadamente. Está claro que la fecha elegida a causado revuelo y mucha polémica.

Ahora bien, más allá de dar su opinión sobre el Barça-Osasuna, Pedri también expresó su ambición de conquistar títulos con el Barça. Especialmente la ansiada Champions League:​ "Me haría mucha ilusión ganar la Champions. Es un título que no he ganado y el Barça hace mucho tiempo que no la levanta".