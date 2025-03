Ni Barça ni Girona ni Betis, Iñaki Peña ja té nou equip: només falta la signatura

La temporada de Iñaki Peña al FC Barcelona ha estat una muntanya russa. Després de la lesió de Ter Stegen, l'alacantí va tenir l'oportunitat de fer-se amb la titularitat a la porteria del Barça. En els seus primers partits, va demostrar la seva qualitat amb diverses aturades destacades, però també va cometre errors que li van costar punts en la seva credibilitat.

El seu rendiment irregular va portar Flick a optar per Szczesny per a la Supercopa d'Espanya, on el polonès es va consolidar com el titular. Des d'aquest moment, Iñaki Peña ha desaparegut dels plans de Hansi Flick i no ha jugat ni un sol minut. A més, els rumors d'una relació trencada entre porter i entrenador han començat a circular, cosa que ha empitjorat encara més la situació.

Aquesta falta de confiança i protagonisme ha acabat per fer esclatar Iñaki Peña, qui està decidit a buscar una sortida del club aquest estiu. No vol seguir al Barça i ja ho ha comunicat a la directiva culé. Ara només falta conèixer quin serà el seu nou destí, encara que tot sembla indicar en la mateixa direcció.

El futur d'Iñaki Peña: Ni Barça ni Betis ni Girona

Malgrat els problemes al Barça, Iñaki Peña no tindrà dificultats per trobar un nou equip. La seva qualitat sota pals i els destells de gran nivell que va mostrar en les seves actuacions amb el FC Barcelona han atret l'atenció de diversos clubs de LaLiga.

Equips com Girona i Betis han mostrat interès en fitxar-lo, veient en Iñaki Peña una opció viable per reforçar la seva porteria. No obstant això, el destí que més li agrada sembla ser un altre. Les negociacions encara no han començat, però no trigaran a produir-se.

I és que el Celta, equip que també busca un porter titular per a la pròxima temporada, ha posat els seus ulls en Iñaki Peña. Els de Claudio Giráldez consideren que el porter del Barça seria el fitxatge ideal i estan disposats a pagar 10 milions d'euros per fer-se amb els seus serveis.

Acord entre Iñaki Peña i el Celta de Vigo

El FC Barcelona, conscient de la situació d'Iñaki Peña, està disposat a acceptar l'oferta del Celta de Vigo. La relació entre Hansi Flick i l'alacantí sembla haver arribat a la seva fi i, amb la recuperació de Ter Stegen, la seva sortida es veuria com una solució per a ambdues parts. Només falta la signatura perquè l'acord es faci oficial, però tot apunta que el '13' acabarà a Vigo.

Aquesta sortida no només permetrà a Iñaki Peña recuperar el seu protagonisme com a titular, sinó que també serà una oportunitat per al Barça de generar una mica de diners amb la seva venda. El Celta de Vigo sembla ser el destí més probable d'Iñaki Peña, tancant així la seva etapa al FC Barcelona de manera definitiva.