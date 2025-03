Pau Cubarsí, defensa central del Barça, va sortir tocat del duel de quarts de final de la UEFA Nations League entre Espanya i Països Baixos, que va acabar amb empat. El defensa central català, internacional amb la Selecció Espanyola absoluta, va ser titular i es va haver de retirar substituït al minut 40 de joc per unes molèsties al turmell dret. La lesió de Pau Cubarsí no és greu, a l'espera que més proves ho confirmin, però el Barça ha mogut fitxa i ja ha contactat amb la RFEF.

Just el dia en què es confirmava que el Barça jugarà contra Osasuna el pròxim 27 de març, Cubarsí va sortir lesionat al minut 40 de l'encontre de Nations League. La lesió de Pau Cubarsí no és greu, però el Barça està fart del famós 'virus FIFA' i, per tant, mourà fitxa per evitar que el defensa central tingui més minuts. De fet, el Barça ja va aixecar el telèfon per evitar la convocatòria d'Iñigo Martínez i, ara, farà el mateix amb Pau Cubarsí, defensa titular molt important per a Hansi Flick.

[IMAGE]{503646}[/IMAGE]

Espanya es juga l'accés a les semifinals de la Nations League aquest pròxim diumenge a Mestalla, però 'e-Notícies' pot avançar en exclusiva que Pau Cubarsí no estarà en la convocatòria. El català del Barça tornarà a Barcelona en les pròximes hores, així ho ha decidit el club culer, cansat de veure's afectat per partits de seleccions 'bastant intranscendents'. El Barça ha decidit moure fitxa i ja ha trucat a la Real Federació Espanyola de Futbol per evitar més problemes amb un Pau Cubarsí que tornarà a Barcelona molt pròximament.

El Barça mou fitxa després de la lesió de Pau Cubarsí, adeu a Espanya: 'S'ha acabat'

El Barça, a través de diversos dels seus màxims dirigents, es va posar en contacte amb la RFEF per manifestar la seva preocupació per Pau Cubarsí, que es va retirar substituït abans del descans. La decisió del Barça és clara: vol que Pau Cubarsí no torni a jugar en aquest parèntesi de seleccions, per molt queEspanya es jugui les semifinals. Luis de la Fuente, per la seva banda, accepta que no podrà comptar amb Pau Cubarsí, motiu pel qual ha cridat a files a Mario Gila, defensa de la Lazio.

La previsió a aquesta hora de divendres és que Pau Cubarsí passi proves mèdiques a Madrid durant aquest matí i que, un cop finalitzades, el defensa torni directament a Catalunya. El Barça vol que Pau Cubarsí tingui uns 4 dies de descans abans que torni a calçar-se les botes per preparar l'exigent duel de LaLiga EA Sports contra Osasuna.

No estava previst que la RFEF fos flexible amb aquesta petita lesió de Pau Cubarsí, però la veritat és que l'ambient està caldejat, sobretot per un motiu fonamental. Cal recordar que ha estat la RFEF qui ha determinat que el partit ajornat entre Osasuna i FC Barcelona es jugui aquest pròxim dijous, cosa que provocarà molts problemes a Barcelona. Amb tot això, la Federació ha entès la postura del Barça i ha acceptat: alliberarà un Pau Cubarsí que, com apuntem, no té cap lesió greu al seu turmell dret.