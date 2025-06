Es confirmen els rumors sobre Pau Víctor: la decisió ja està presa

Pau Víctor és un dels futbolistes més prometedors del FC Barcelona. La temporada passada va jugar al filial i va brillar amb llum pròpia. Va destacar com a màxim golejador, deixant clar que té moltes qualitats per formar part del primer equip algun dia

Tanmateix, sembla que aquest moment encara és lluny d'arribar. Amb Hansi Flick al capdavant del Barça, Pau Víctor ha viscut una situació complicada. Tot i la seva excel·lent pretemporada, en què va marcar gols importants i va mostrar una gran actitud, no ha tingut les oportunitats que esperava

Pau Víctor no té lloc a la davantera del Barça

La competència a la davantera, amb Lewandowski i Ferran Torres com a titulars indiscutibles, ha deixat Pau Víctor relegat a la banqueta. Tot i això, el jove atacant no es rendeix. El seu desig és continuar al club i seguir lluitant per una plaça a la rotació

Aquest desig no ha passat desapercebut per a Deco, el director esportiu del Barça, que ha parlat directament amb Pau Víctor. Deco entén la frustració del jugador, però considera que la seva sortida és necessària

Els nous fitxatges que arribaran al club necessiten espai, i Pau Víctor, per molt que ho intenti, no té lloc a la plantilla actual. A més, Deco no vol frenar el seu desenvolupament i considera que una cessió podria ser el millor per al seu creixement

Pau Víctor ja té nou equip

Segons els últims informes, el destí més probable de Pau Víctor és el València. El club xe ha mostrat interès en el jove davanter, i el Barça està disposat a deixar-lo sortir perquè tingui més minuts

Pau Víctor, amb la seva qualitat, té el potencial per triomfar en un altre equip, i el València sembla una bona opció per a ell. La cessió li permetria obtenir el protagonisme que no té al Barça i continuar el seu desenvolupament en una lliga competitiva

Amb la decisió presa, Pau Víctor sap que el seu futur al Barça està a la corda fluixa. Tot i les bones sensacions que va deixar al filial i a la pretemporada, el club té plans diferents per a ell

Tot i així, el jove davanter es manté positiu i està decidit a aprofitar qualsevol oportunitat que se li presenti en el futur, sigui al València o en un altre equip. El que està clar és que aquest no seria el final de la relació entre Pau Víctor i el Barça, sinó més aviat un punt i a part