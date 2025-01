Pau Víctor desbloqueja el retorn del fill pròdig al Barça: Flick el necessita ja

Pau Víctor va estar cedit al filial l'any passat i el seu bon rendiment va portar el Barça a voler fitxar-lo. Encara que tenia ofertes de diversos equips, va acabar decantant-se pel club que tan feliç l'havia fet. El davanter de 23 anys ha demostrat que té talent i Hansi Flick ha decidit que el vol tenir a la plantilla.

Tot i així, Pau Víctor no està jugant gaire i el seu desenvolupament es pot estar veient frenat per la falta d'oportunitats. Tenint en compte que quan juga ho fa bé, molts aficionats estan demanant constantment oportunitats per a ell. Ara, un dels favorits de Flick podria arribar a la Ciutat Comtal gràcies a la resolució d'Olmo i Pau Víctor.

Pau Víctor i Dani Olmo

Pau Víctor i Dani Olmo han estat el tema calent durant tot l'hivern per la impossibilitat d'inscriure'ls. Finalment, just abans del partit contra l'Athletic Club, Joan Laporta va rebre la notícia que tant estava esperant. La cautelar li ha estat concedida i ambdós cracks podran jugar, un factor que ha relaxat molt els aficionats.

Tot i així, l'ambient està tens, ja que Joan Laporta i el seu seguici havien repetit en diverses ocasions que no hi hauria cap problema. A l'estiu, el president va afirmar públicament que es podia fer front a grans fitxatges, però ja s'ha vist que no ha estat així. A més, l'arribada d'algú molt necessari per a Hansi Flick s'ha vist frenada a causa d'aquesta incòmoda situació.

Fa mesos que Hansi Flick vol comptar amb Thiago Alcántara en el seu staff, però el Fair Play no ho ha permès. Al no estar en la regla 1:1 fins fa uns dies, el Barça no podia oferir-li un contracte a l'exjugador. Ara que la situació ha canviat, la gran notícia està molt a prop.

Thiago Alcántara està molt a prop del Barça

Thiago Alcántara ja va estar al Barça fa poc ajudant Hansi Flick, però va haver de marxar. Des d'aquell moment, l'alemany ha volgut que tornés, però no hi havia espai per temes econòmics. Ara que el problema ja està arreglat i que l'exjugador està disponible, és només qüestió de temps que torni.

Els culers ja van dir públicament que Thiago Alcántara era de gran ajuda, així que la inscripció de Pau Víctor i Olmo ha estat més positiva del que es pensa. A més de tenir dos cracks disponibles, el Barça incorporarà el seu vell conegut, una cosa que no s'anava a fer fins a solucionar la situació dels jugadors.