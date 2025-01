Confirma el seu adeu i Joan Laporta el vol: de la Premier al Barça, millor que Raphinha

Joan Laporta respira alleujat després de conèixer la decisió del CSD. El mandatari estava esperant la resolució de l'organisme encarregat d'atorgar la cautelar al FC Barcelona per inscriure Dani Olmo i Pau Víctor, però també per activar certes operacions. El mercat de fitxatges continua avançant i no espera a ningú, però ara Laporta ja està llest per començar a negociar noves incorporacions.

El president del FC Barcelona considera prioritari apuntalar la parcel·la ofensiva amb fitxatge de talla mundial. La seva idea és que arribi al gener, però no descarta esperar a l'estiu si sorgeix una oportunitat d'or. Leao, per exemple, agrada molt perquè aterri al gener, però Joan Laporta ha centrat tota la seva atenció en la Premier League després del que ha succeït en les últimes hores.

Joan Laporta, encantat si ve gratis al Camp Nou

Després de molt buscar, Joan Laporta ha trobat a la Premier League just el que estava buscant. Considera que el Barça ha de comptar amb els millors del món i s'ha topat amb un extrem de classe mundial que acaba contracte. Una ocasió magnífica perquè Laporta intenti el seu fitxatge a cost zero, encara que això signifiqui posar contra les cordes a Raphinha.

Joan Laporta és conscient que Lewandowski i Lamine Yamal són els referents ofensius del Barça, mentre que Raphinha és el tercer en discòrdia. L'11 està completant una temporada meravellosa, però no té la mateixa qualitat que els seus companys. I, per això, podria ser el sacrificat si Laporta tanca el traspàs del qual tothom parla a la Premier League.

Confirma la seva sortida del Liverpool i Joan Laporta pregunta

Joan Laporta s'ha quedat de pedra en escoltar les últimes declaracions de Mohamed Salah, l'estrella del Liverpool. I és que l'extrem egipci ha sorprès el món del futbol en anunciar que no seguirà a Anfield més enllà d'aquesta temporada.

Salah, considerat un dels millors extrems d'Europa, ha estat un pilar de l'èxit del Liverpool en els últims anys. La seva capacitat golejadora, velocitat i experiència el converteixen en un jugador d'elit que qualsevol equip voldria a les seves files. De fet, Joan Laporta hauria pres nota d'aquestes declaracions i estaria explorant la possibilitat d'incorporar Mohamed Salah al projecte del Barça.

L'oportunitat de fitxar un jugador del seu calibre és molt atractiva, encara que també presenta desafiaments financers per a un club que continua recuperant-se de la seva delicada situació econòmica.

Mohamed Salah, una operació ambiciosa per a Joan Laporta

El fitxatge de Mohamed Salah pel Barça suposaria un cop d'efecte per part de Joan Laporta. Amb 32 anys, l'egipci aportaria experiència i lideratge, a més d'una capacitat golejadora que ha demostrat en les principals competicions europees. La seva incorporació reforçaria els costats de l'atac culé i donaria a Hansi Flick una peça clau per competir en tots els fronts.

No obstant això, l'operació no serà senzilla malgrat que marxarà gratis del Liverpool. Salah demanda un salari elevat, cosa que obliga Joan Laporta a anar amb cautela per dur a terme aquest fitxatge. L'estratègia podria incloure la venda d'alguns jugadors menys habituals per alliberar massa salarial i generar ingressos addicionals.

Joan Laporta, entre Rafael Leao ara o Mohamed Salah a l'estiu

Mentre Mohamed Salah es perfila com una opció interessant per a la pròxima temporada, Joan Laporta no perd de vista a Rafael Leao, el seu favorit. L'extrem portuguès, més jove i amb gran projecció, estaria encantat de recalar al Barça. A més, com que no surt gratis, el seu fitxatge podria fer-se efectiu durant aquest mateix mes de gener.

La decisió final dependrà de les possibilitats econòmiques i de les negociacions que el club pugui tancar en les pròximes setmanes. Això sí, l'última paraula la tindrà Joan Laporta. El president ha de moure fitxa i decidir qui vestirà la samarreta del Barça.