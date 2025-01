Si res no falla, Thiago Alcántara tornarà al FC Barcelona al gener. Ja va iniciar la temporada com a part del staff tècnic de Flick, però va haver de tornar a Anglaterra per motius fiscals fins a final d'any. La seva paciència amb els joves, el seu coneixement del joc i els seus valuosos consells li van fer guanyar-se el vestidor rápidament, així que el seu retorn és molt esperat.

Però a més, el retorn de Thiago Alcántara podria significar una gran sorpresa per al Barça en el mercat de fitxatges. Sí, perquè Thiago és una llegenda del Liverpool i podria facilitar la sortida d'un vell desig de Flick que no compta per a Arne Slot. Ja va estar a prop d'unir-se a les files de Flick l'estiu passat, però va decidir provar sort a Anfield i ara se'n penedeix.

Penedit, parla amb Thiago Alcántara per fitxar pel Barça: Se'n va del Liverpool

En clau Barça, Flick necessita reforços urgents a l'extrem dret. La recaiguda de Lamine Yamal i la recent lesió de Ferran Torres han encès les alarmes davant la manca de solucions. Sense alternatives de primer nivell serà complicat arribar a la fase final de la temporada sense acumular cansament o lesions.

És per això que, gràcies al retorn de Thiago Alcántara al gener, el FC Barcelona torna a valorar el fitxatge de Federico Chiesa. L'extrem italià ja va estar en el radar del Barça l'estiu passat, però finalment va decidir marxar a Liverpool. No obstant això, allà encara no ha debutat a la Premier League i sembla complicat que ho faci, així que ha demanat sortir al gener.

Després de la seva petició, la presència de Thiago Alcántara podria obrir la porta a la seva arribada a la Ciutat Comtal. El mític migcampista guarda una excel·lent relació amb el conjunt anglès i podria personar-se en la negociació per assegurar el seu èxit. Federico Chiesa, conscient del seu error, li ho agrairia.

Federico Chiesa torna a sonar per al Barça

Federico Chiesa podria aportar velocitat, desbordament i gol. A més, la seva polivalència li permet jugar a ambdues bandes, cosa que Hansi Flick valora especialment. Als seus 26 anys, l'internacional italià busca recuperar protagonisme i un traspàs al Barça podria ser l'impuls que necessita la seva carrera.

No obstant això, l'operació no serà senzilla. Encara que Chiesa no compta amb la confiança de Slot, el Liverpool no està disposat a deixar-lo sortir fàcilment, i aquí és on entra en joc Thiago Alcántara. I és que la seva mera presència com a intermediari podria acabar fent que la directiva del Liverpool cedís.

Caldrà seguir molt de prop tot el que envolta Federico Chiesa per veure què succeeix. Al Liverpool no juga, i la seva incorporació al FC Barcelona depèn, en gran mesura, del nivell de persuasió que Thiago Alcántara pugui exercir.