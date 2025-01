Pau Víctor desbloquea el regreso del hijo pródigo al Barça: Flick lo necesita ya

Pau Víctor estuvo cedido en el filial el año pasado y su buen desempeño llevó al Barça a querer ficharle definitivamente. Aunque tenía ofertas de diversos equipos, acabó decantándose por el club que tan feliz le había hecho. El delantero de 23 años ha demostrado que tiene talento y Hansi Flick ha decidido que lo quiere tener en plantilla.

Aun así, Pau Víctor no está jugando mucho y su desarrollo se puede estar viendo frenado por la falta de oportunidades. Teniendo en cuenta que cuando juega lo hace bien, muchos aficionados están pidiendo constantemente oportunidades para él. Ahora, uno de los favoritos de Flick podría llegar a la Ciudad Condal gracias a la resolución de Olmo y Pau Víctor.

Pau Víctor y Dani Olmo

Pau Víctor y Dani Olmo han sido el tema caliente durante todo el invierno por la imposibilidad de inscribirlos. Finalmente, justo antes del partido contra el Athletic Club, Joan Laporta recibió la noticia que tanto estaba esperando. La cautelar le ha sido concedida y ambos cracks podrán jugar, un factor que ha relajado mucho a los aficionados.

Aun así, el ambiente está tenso, puesto que Joan Laporta y su séquito habían repetido en diversas ocasiones que no habría ningún problema. En verano, el presidente afirmó públicamente que se podía hacer frente a grandes fichajes, pero ya se ha visto que no ha sido así. Además, la llegada de alguien muy necesario para Hansi Flick se ha visto frenada a causa de esta incómoda situación.

Hace meses que Hansi Flick quiere contar con Thiago Alcántara en su staff, pero el Fair Play no lo ha permitido. Al no estar en la regla 1:1 hasta hace unos días, el Barça no podía ofrecerle un contrato al exjugador. Ahora que la situación ha cambiado, la gran noticia está muy cerca.

Thiago Alcántara está muy cerca del Barça

Thiago Alcántara ya estuvo en el Barça hace poco ayudando a Hansi Flick, pero tuvo que marcharse. Desde ese momento, el alemán ha querido que regrese, pero no había espacio por temas económicos. Ahora que el problema ya está arreglado y que el exjugador está disponible, es solo cuestión de tiempo que regrese.

Los culés ya dijeron públicamente que Thiago Alcántara era de gran ayuda, así que la inscripción de Pau Víctor y Olmo ha sido más positiva de lo que se piensa. Además de tener a dos cracks disponibles, el Barça va a incorporar a su hijo pródigo, algo que no se iba a hacer hasta solventar la situación de ambos jugadores.