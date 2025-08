Pau Cubarsí, atònit, gir radical a la defensa del Barça: la gran notícia està confirmada

Pau Cubarsí és, sens dubte, el mariscal de la defensa del Barça. L'any passat es va consolidar com a titular al costat d'Iñigo Martínez, formant una de les millors parelles defensives d'Europa. Cubarsí aporta qualitat amb pilota i intel·ligència tàctica, mentre Iñigo injecta passió i físic a l'eix defensiu.

El rendiment de tots dos va ser clau per als èxits assolits la temporada passada. Gran part del bon nivell defensiu es deu a aquesta societat segura i jeràrquica. Està clar que Pau Cubarsí s'ha convertit en una peça inamovible dins el sistema defensiu culer.

Hansi Flick prepara canvis a la defensa del Barça

Per a la pròxima temporada, Hansi Flick medita introduir ajustos a la rereguarda del Barça. El primer que s'ha decidit és la continuïtat de Ronald Araújo com a alternativa des de la banqueta. Tot i que continuarà sent important, el seu rol podria variar.

La teoria sosté que Pau Cubarsí continuarà sent el cap de la rereguarda. Tanmateix, la gran incògnita és qui serà el seu soci principal. L'elecció se centra entre Iñigo Martínez i Andreas Christensen.

Andreas Christensen pren força com a titular al costat de Pau Cubarsí

Fins fa poc, la sortida de Andreas Christensen semblava segura. En canvi, ara el Barça ha cancel·lat la seva marxa per ordre directa de Flick, que està encantat amb el danès. Aquesta decisió obre la possibilitat que es converteixi en titular al costat de Pau Cubarsí.

Cada vegada que Andreas Christensen ha jugat, ha captat l'atenció de Flick. La seva continuïtat representa un gir de 180 graus que pocs esperaven en la planificació culer. I no només es queda per omplir el buit de cinquè central: ara mateix podria ser titular al costat de Pau Cubarsí.

La competència a la defensa del Barça s'intensifica

El Barça compta actualment amb cinc centrals principals. Pau Cubarsí i Iñigo Martínez són intransferibles segons la mirada del cos tècnic. Eric García, Araújo i Andreas Christensen han generat dubtes, però també continuaran a l'equip l'any vinent.

Aquest canvi marca una nova fulla de ruta per a la defensa culer. Pau Cubarsí consolida el seu estatus i es perfila com el titular indiscutible per a la pròxima temporada. El dubte és saber si serà Iñigo, Araújo o Andreas Christensen el seu nou company en els partits importants.

La decisió de mantenir Andreas Christensen pot ser clau per a l'adaptació del sistema tàctic defensiu. Cubarsí i Christensen junts ofereixen equilibri entre joventut i intel·ligència en la sortida de pilota. Hansi Flick ha confirmat que no tem variar la seva dupla si guanya en rendiment col·lectiu.