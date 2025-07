Kylian Mbappé tindrà nou soci si se'n va Vinícius Júnior: és el millor '9' del món

Vinícius Júnior travessa una etapa complicada al Real Madrid. El seu rendiment ha caigut i la seva renovació està estancada per desacord salarial amb la directiva. Aràbia Saudita ofereix 350 milions pel seu fitxatge, cosa que genera un fort interès per part de l’afició madridista a conèixer tots els detalls.

Florentino Pérez, per ara, es resisteix a vendre Vinícius perquè el considera un dels millors extrems del món. Tanmateix, si el conflicte salarial es manté, la seva sortida no està descartada. Vinícius Júnior ha demanat cobrar el mateix que Kylian Mbappé i el club no accepta aquesta equiparació.

Vinícius Júnior se’n va del Real Madrid?

La premsa parla d’una proposta per part d’Aràbia que podria arribar als 350 milions d’euros en concepte de traspàs. A més, s’especula amb un contracte per a Vinícius Júnior de mil milions en cinc anys, tot i que el club nega haver rebut una oferta formal. La xifra és inigualable, però la seva sortida del Real Madrid no depèn tant d’Aràbia com de les seves exigències.

Al Real Madrid desitgen continuar comptant amb Vinícius Júnior molt més temps, ja que el consideren un dels millors del món. Tanmateix, els analistes adverteixen que la seva renovació, i per tant la seva continuïtat, podria veure’s afectada si manté les seves exigències. Vinícius Júnior demana posar-se a l’alçada de Kylian Mbappé i això podria ser la seva sentència.

El pla del Real Madrid si Vinícius Júnior marxa: Kylian Mbappé, a la banda, i arriba el millor '9' del món

Si Vinícius Júnior acaba sortint, Kylian Mbappé tornaria a la seva posició natural a la banda esquerra. Això alliberaria la punta d’atac per a la gran aposta blanca: Erling Haaland com a nou '9'. El Madrid ha apuntat al noruec des de fa temps com el fitxatge ideal si marxa el brasiler.

L’arribada de Haaland permetria a Kylian Mbappé jugar al seu lloc. L’operació tindria lògica si el club aconsegueix els recursos amb la venda de Vinícius Júnior. La plantilla guanyaria en contundència i experiència en atac.

Aquesta és la postura del Real Madrid

Florentino Pérez no vol que la renovació de Vinícius Júnior trenqui l’estabilitat salarial de l’equip. Abans forçarà la seva sortida. El president vol evitar tensions internes a tota costa.

En cas que sigui així, Kylian Mbappé es posiciona com a figura central del nou projecte. Tornaria a la banda esquerra, la seva posició natural, deixant a Erling Haaland el lloc de '9'. L’operació permetria al club revitalitzar la davantera sense perdre rendiment.

En l’àmbit esportiu, Vinícius Júnior ha ofert menys que en temporades anteriors. Kylian Mbappé, per la seva banda, necessita acabar d’adaptar-se a jugar com a davanter centre. I ara, si Vini acaba sortint, Erling Haaland es posiciona com el '9' del futur.