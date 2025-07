Oficial, Andreas Christensen ja té equip per a la 25/26: la decisió és definitiva

La situació actual d'Andreas Christensen està generant molts rumors al si del Barça. El central danès, que va arribar a cost zero del Chelsea fa ja diverses temporades, semblava estar a la rampa de sortida de l'equip culer. L'any passat amb prou feines va poder participar a causa de molèsties a l'Aquil·les, per la qual cosa el seu nom encapçalava la llista de possibles baixes

El Barça necessita equilibrar els seus comptes i Andreas Christensen pot ser part de la solució financera. Té mercat a països com Anglaterra, i en menor mesura Itàlia o l'Aràbia Saudita. Deco fins i tot va afirmar fa setmanes que sobrava un central, per la qual cosa el futur de Christensen semblava proper a la sortida

Gir radical: el Barça canvia de plans amb Andreas Christensen

Tanmateix, tot ha canviat completament les darreres setmanes. El Barça ha tancat els fitxatges demanats per Flick per preus molt assequibles, cosa que ha reduït la pressió de vendre jugadors. En aquest nou context, no serà necessari fer una gran venda

A més, el rendiment que ofereix Andreas Christensen cada vegada que juga és realment bo: és un central molt fiable, i també pot jugar com a pivot defensiu en cas de necessitat. Hansi Flick ha deixat clar que confia en ell com a peça útil dins el sistema defensiu. Per tant, llevat de sorpresa, podem afirmar que Christensen seguirà al Barça un any més

Hansi Flick i el club aposten per Christensen

El tècnic alemany considera que el danès té prou qualitat per lluitar per un lloc. A més, el més important és que tant el jugador com el seu entorn aposten per seguir al Barça i acabar el seu contracte, que finalitza el juny de 2026. Està clar que Andreas Christensen tindrà un rol important a la temporada que està a punt de començar

Les fonts consultades indiquen que Hansi Flick i la direcció esportiva han paralitzat la seva sortida. Christensen ha decidit rebutjar ofertes i quedar-se al Barça tot i l'interès d'altres mercats. La seva família i ell se senten còmodes a la ciutat i no es plantegen una sortida

Andreas Christensen es queda per competir

El Barça disposa de cinc centrals a la plantilla: Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Eric, Araújo i Andreas Christensen. D'aquests, només Cubarsí i Iñigo eren intransferibles, i ara Christensen també s'ha sumat a la llista. Tots ells competiran per guanyar-se la confiança de Flick i aconseguir un lloc a l'onze titular del FC Barcelona