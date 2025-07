Oficial, Pau Cubarsí està d'enhorabona: el seu amic serà el seu nou soci al Barça

El Barça segueix apostant amb força per la joventut i el talent que ve de baix. Aquesta filosofia no només il·lusiona els aficionats. També està donant resultats sobre el terreny de joc.

D'entre les grans joies que han irromput els últims mesos, destaca Pau Cubarsí. El central català s'ha guanyat un lloc en temps rècord. El seu rendiment ha sorprès fins i tot els més veterans del vestidor.

Hansi Flick està encantat amb la seva projecció. Creu que serà un dels pilars defensius durant molts anys. Per això ha demanat envoltar-lo bé des del primer moment.

Pau Cubarsí tindrà un nou company que coneix molt bé

La direcció esportiva ha respost a aquesta petició de manera contundent. Han decidit fer pujar un altre talent de la mateixa generació. Un futbolista amb qui Pau Cubarsí va compartir vestidor a les categories inferiors del Barça.

La connexió entre tots dos és excel·lent. Es coneixen des de petits i entenen el joc de manera molt semblant. Aquesta compenetració pot ser clau en la nova etapa que comença.

L'escollit és Landry Farré, una de les grans promeses de la pedrera. Aquest defensor polivalent ha estat una peça clau en tots els equips per on ha passat.

Landry Farré formarà part del primer equip al costat de Pau Cubarsí

Landry Farré pot actuar tant de central com de lateral. La seva capacitat per adaptar-se a diferents posicions ha convençut Flick. A més, la seva potència física i lectura tàctica encaixen molt bé amb el que busca el tècnic.

Durant la pretemporada ha deixat molt bones sensacions. La seva actitud, professionalitat i maduresa han estat molt valorades pel cos tècnic. Ha aprofitat cada minut per demostrar que està preparat per fer el salt definitiu.

Amb la seva promoció, el Barça guanya solidesa defensiva i projecció de futur. I Pau Cubarsí podrà compartir camp amb algú que coneix perfectament.

El projecte de Hansi Flick pren forma amb una base jove i compromesa

L'aposta per Landry Farré va molt més enllà de l'esportiu. Reforça una idea clara: continuar construint des de la base. Els jugadors de la pedrera no només entenen l'estil, també senten els colors com ningú.

Landry Farré i Pau Cubarsí, una societat que promet donar moltes alegries

La història de Landry Farré i Pau Cubarsí és especial. Han crescut junts, s'han enfrontat als mateixos reptes i ara compartiran un nou desafiament. Formaran una parella que pot marcar una època.

El cos tècnic confia que aquesta connexió es tradueixi en seguretat defensiva. I l'afició espera veure'ls créixer junts en cada partit. El futur del Barça passa per les seves botes.

Amb aquesta decisió, el Barça reforça la seva identitat i deixa clar que confia en els seus. La Masia torna a ser el cor del projecte.