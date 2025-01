Lamine Yamal va ser el gran protagonista de la final de la Supercopa d'Espanya disputada ahir a la nit entre el Barça i el Real Madrid. El jove extrem, amb només 17 anys, va tornar a carregar-se l'equip a les espatlles, apareixent en l'únic moment de tensió que els catalans van travessar al llarg del partit. Els blancs es van avançar en el marcador gràcies a un gol matiner de Mbappé, però Lamine es va encarregar de col·locar les taules en l'electrònic després d'una espectacular jugada individual.

Per la seva banda, Vinícius Júnior va passar completament desapercebut. Tan sols va aparèixer per queixar-se a l'àrbitre en diverses jugades, però a nivell esportiu, la seva aportació va ser nul·la. En definitiva, una pèssima actuació que no ha passat desapercebuda per a certs sectors i que ha provocat moltes reaccions de tot tipus.

Cada cop sembla més evident que el debat que existeix entre Lamine Yamal i Vinícius Júnior per veure qui és millor no té sentit. Sent un adolescent, el del Barça supera al del Real Madrid en gairebé tots els aspectes. Esportivament parlant pot haver-hi certs dubtes, però a nivell de comportament no hi ha color: l'internacional espanyol no es fica en embolics, mentre que l'atacant brasiler no para de buscar-los.

El pare de Lamine Yamal diu el que molts pensen de Vinícius Júnior: 'No...'

Després de la victòria del Barça per 5 a 2 davant el Real Madrid, les reaccions dels aficionats no van trigar a arribar. Els de la capital la van prendre directament amb Ancelotti i Tchouaméni, mentre que els de la Ciutat Comtal es van mostrar encantats amb el rendiment dels seus, especialment amb Lamine Yamal.

I, com no podia ser d'una altra manera, una de les reaccions més comentades ha estat la del pare de Lamine Yamal. Mounir va celebrar la victòria del Barça a la Supercopa davant el Real Madrid per tot el que val. Ho va fer publicant un vídeo a les seves xarxes socials que no ha passat desapercebut.

En el vídeo, el pare de Lamine es mostrava eufòric després del rendiment mostrat pel seu fill; apareixia saltant, ballant i festejant davant d'una foto de Lamine Yamal. Però, sens dubte, el més comentat del vídeo van ser les paraules que no parava de repetir: "No parla tant". Un missatge que clarament sembla anar destinat a Vinícius Júnior.

El missatge del pare de Lamine Yamal sona a indirecta per a Vinícius Júnior

Vinícius Júnior és un futbolista extraordinari, dels millors del món, però en moltes ocasions és protagonista per les seves queixes i la seva actitud. És habitual veure a Vini enfadat amb l'àrbitre o enfrontant-se als seus rivals. En canvi, Lamine Yamal, sempre allunyat de la polèmica, es centra a jugar i fer gaudir els seus.

Degut a això, les comparacions entre ambdós són inevitables, i el pare de Lamine Yamal ha estat molt clar al respecte. Celebrant el títol conquerit pel seu fill, va repetir en diverses ocasions la frase "no parla tant", acompanyada d'un gest amb la mà que simbolitza una boca parlant.

Sens dubte, una indirecta en tota regla que demostra el que molts pensen de Vinícius Júnior. Ningú dubta de la seva qualitat, però la seva actitud s'ha convertit en un problema per al Real Madrid. Tot el contrari que Lamine Yamal, qui no para de meravellar pel seu rendiment esportiu.