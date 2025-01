Lamine Yamal, temptat pel PSG, ja té substitut al Barça: Flick, encantat

Lamine Yamal s'ha convertit en un dels millors futbolistes del moment i el seu nivell no para d'incrementar. La perla de La Masia va tenir l'oportunitat de demostrar la seva vàlua al futbol professional gràcies a Xavi Hernández i la resta ja s'ha convertit en història. El jove ha retornat la il·lusió als culers i Flick s'ha encarregat de guiar-lo perquè exploti tot el seu potencial.

De fet, el FC Barcelona sembla un altre des que l'alemany ha ocupat el lloc d'entrenador: el joc ha millorat i els resultats estan sent realment positius en línies generals. A més, Lamine Yamal està tirant del carro i a la cúpula del club català ja estan pensant en oferir-li una renovació a l'altura. El del filial acaba contracte el 2026, però el PSG està a l'aguait tal com va quedar demostrat l'estiu passat amb una oferta de 200 milions d'euros.

Lamine Yamal, l'emblema del Barça

Tot apunta que Lamine Yamal renovarà tan bon punt compleixi els 18 anys. S'ha convertit en una de les màximes referències del club i del futbol espanyol. Encara que ja estava donant molt de què parlar, l'Eurocopa va acabar de consolidar-lo en l'elit del futbol.

El Barça no està passant per un bon moment econòmic i tots els ingressos que rebi són benvinguts. Casualment, aquest estiu, Joan Laporta va rebre una oferta de 200 milions per part del PSG per Lamine Yamal. Sense pensar-s'ho, el president va decidir rebutjar-la perquè confia que el futur del '19' és brillant.

En aquesta línia, fa uns dies, Jorge Mendes, l'agent de Lamine Yamal, va afirmar públicament que el seu representat renovaria el més aviat possible. A més, l'extrem també ha deixat clar que no es veu en un altre lloc que no sigui el Barça i que vol fer història. Això sí, en cas que l'oferta del PSG fos irrebutjable, el club català pot respirar tranquil, ja que La Masia continua donant els seus fruits amb nous talents com Toni Fernández.

Toni Fernández no és Lamine Yamal, però promet molt

Lamine Yamal té un valor de mercat de 180 milions i el PSG segur que ho tornarà a intentar, però el Barça està preparat per al que vingui. És cert que Lamine ha deixat el llistó molt alt a La Masia, però Toni Fernández és el seu relleu natural. El jovencíssim mitjapunta va debutar fa uns dies a la Copa del Rei i els focus ja l'estan apuntant.

Encara que fa temps que Toni Fernández entra en les convocatòries de Hansi Flick, encara no havia tingut minuts. Al vestidor culer són conscients del seu talent i tracten de cuidar-lo al màxim, ja que saben que pot ser important en els pròxims anys. A més, tot i que és pràcticament impossible que Lamine Yamal marxi, Toni està llest per agafar el testimoni.