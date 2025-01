Lamine Yamal fue el gran protagonista de la final de la Supercopa de España disputada anoche entre Barça y Real Madrid. El joven extremo, con solo 17 años, volvió a echarse al equipo a sus espaldas, apareciendo en el único momento de tensión que los catalanes atravesaron a lo largo del partido. Los blancos se adelantaron en el marcador gracias a un tempranero gol de Mbappé, pero Lamine se encargó de colocar las tablas en el electrónico tras una espectacular jugada individual.

Por su parte, Vinícius Júnior pasó completamente desapercibido. Tan solo apareció para quejarse al colegiado en varias jugadas, pero a nivel deportivo, su aportación fue nula. En definitiva, una pésima actuación que no ha pasado desapercibida para ciertos sectores y que ha provocado muchas reacciones de todo tipo.

Cada vez parece más evidente que el debate que existe entre Lamine Yamal y Vinícius Júnior por ver quién es mejor no tiene sentido. Siendo un adolescente, el del Barça supera al del Real Madrid en casi todos los aspectos. Deportivamente hablando puede haber dudas, pero a nivel de comportamiento no hay color: el internacional español no se mete en líos, mientras que el atacante brasileño no para de buscarlos.

El padre de Lamine Yamal dice lo que muchos piensan de Vinícius Júnior: 'No...'

Tras la victoria del Barça por 5 a 2 ante el Real Madrid, las reacciones de los aficionados no tardaron en llegar. Los de la capital la tomaron directamente con Ancelotti y Tchouaméni, mientras que los de la Ciudad Condal se mostraron encantados con el rendimiento de los suyos, especialmente con Lamine Yamal.

Y, como no podía ser de otra manera, una de las reacciones más comentadas ha sido la del padre de Lamine Yamal. Mounir celebró la victoria del Barça en la Supercopa ante el Real Madrid por todo lo alto. Lo hizo publicando un vídeo en sus redes sociales que no ha pasado desapercibido.

En el vídeo, el padre de Lamine se mostraba realmente eufórico tras el rendimiento mostrado por su hijo; aparecía saltando, bailando y festejando delante de una foto de Lamine Yamal. Pero, sin duda, lo más comentado del vídeo fueron las palabras que no paraba de repetir: "No parla tanto". Un mensaje que claramente parece ir destinado a Vinícius Júnior.

El mensaje del padre de Lamine Yamal suena a indirecta para Vinícius Júnior

Vinícius Júnior es un futbolista extraordinario, de los mejores del mundo, pero en muchas ocasiones es protagonista por sus quejas y su actitud. Es habitual ver a Vini cabreado con el colegiado o enfrentándose a sus rivales. En cambio, Lamine Yamal, siempre alejado de la polémica, se centra en jugar y hacer disfrutar a los suyos.

Debido a ello, las comparaciones entre ambos son inevitables, y el padre de Lamine Yamal ha sido muy claro al respecto. Celebrando el título conquistado por su hijo, repitió en varias ocasiones la frase "no parla tanto", acompañada de un gesto con la mano que simboliza una boca hablando.

Sin duda, una indirecta en toda regla que demuestra lo que muchos piensan de Vinícius Júnior. Nadie duda de su calidad, pero su actitud se ha convertido en un problema para el Real Madrid. Todo lo contrario que Lamine Yamal, quien no para de deslumbrar por su rendimiento deportivo.