La Supercopa provoca un gir de 180 graus al Barça: Dani Olmo, afectat de nou

El FC Barcelona es va imposar amb sorprenent comoditat al Real Madrid a la final de la Supercopa celebrada ahir a la nit a Jeddah. Els de Flick van dominar de principi a fi tal com va reflectir el marcador. Un 2 a 5 que alegra als aficionats del conjunt català després de diverses setmanes plenes d'incertesa i dubtes.

Sí, perquè malgrat que ara tot és felicitat, fa només uns dies el Barça era un autèntic polvorí. El cas de Dani Olmo ocupava la majoria de les portades, amb Laporta intentant buscar solucions d'urgència perquè el '20' pogués ser inscrit. Recordem que Olmo ha estat el gran fitxatge del club per a aquesta temporada, però gairebé es queda sense jugar fins a final de curs després de la decisió de LaLiga.

Javier Tebas, el president de LaLiga, va intentar per tots els mitjans que el Barça no pogués inscriure Dani Olmo, però finalment el CSD va acabar tombant els seus plans. L'ex del Leipzig ha rebut la cautelar per poder jugar i ahir, a la Supercopa, ja va tenir minuts. Això sí, ara tot és diferent i no ho tindrà gens fàcil per recuperar el seu rol en els plans de Flick.

Dani Olmo perd la seva cadira

La mítica frase "qui se'n va a Sevilla perd la seva cadira" es pot aplicar perfectament a Dani Olmo després del que va succeir a la Supercopa. I és que Flick, davant la seva absència a semifinals, va haver de sacsejar l'arbre per trobar el seu substitut. Una decisió que ha permès a Gavi recuperar sensacions, però que li podria costar molt car al seu company.

Està clar que Dani Olmo estima el FC Barcelona i farà el que estigui a la seva mà per recuperar el seu lloc. Ja va quedar demostrat ahir a la nit, en plena celebració, que l'afició està del seu costat. No obstant això, el rendiment de Gavi complica, i molt, el seu retorn a l'onze inicial.

Gavi, titular indiscutible

Davant el Real Madrid, Dani Olmo va començar a la banqueta i Gavi va ocupar el seu lloc. El '6' repetia titularitat després de brillar a la semifinal davant l'Athletic i no va defraudar. La seva garra, coratge, qualitat i connexió amb Pedri i Casadó van fer que el centre del camp culé dominés el partit amb total autoritat.

No va marcar i tampoc va assistir, però la mera presència de Gavi al camp és vital per als de Hansi Flick. L'andalús aporta aquesta energia extra que tant necessita el grup i que permet que Pedri jugui encara més alliberat. El '6' és un perfil bastant diferent del que pot oferir Dani Olmo, i ara li toca a Flick decidir qui ha de sortir d'inici.