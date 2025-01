Pablo Torre dona suport a Tebas, sorpresa al Barça: Té un motiu per fer-ho

El Barça continua treballant per aclarir la situació de Dani Olmo, el fitxatge estrella del mercat. La seva inscripció ha generat un problema que preocupa tant a l'afició com a l'entorn del club. Malgrat les dificultats, la directiva culé es mostra confiada i assegura que l'internacional espanyol estarà disponible per disputar la final de la Supercopa d'Espanya.

Enmig d'aquest embolic, Hansi Flick busca alternatives per cobrir la baixa de Dani Olmo en el cas que fos necessari. D'altra banda, diversos jugadors de la plantilla demanen que se'ls consideri per al lloc. Entre ells destaca Pablo Torre, el migcampista càntabre que no deixa de sorprendre.

Pablo Torre, números que demanen protagonisme

Pablo Torre ha disputat 10 partits en el que va de temporada, acumulant xifres impressionants. Amb quatre gols i tres assistències, el migcampista de 20 anys ha deixat clar que pot aportar a l'equip en moments clau. La seva capacitat per generar perill i la seva visió de joc el converteixen en una opció atractiva per a Hansi Flick, però la competència impedeix que pugui tenir més protagonisme

Pablo Torre ha aprofitat cada minut al camp, mostrant el seu potencial en diferents competicions. Encara que el seu rol a l'equip ha estat limitat fins ara, el seu rendiment el posiciona com un jugador que mereix més protagonisme. D'aquesta manera, la situació actual de Dani Olmo podria obrir-li la porta per consolidar-se en l'onze inicial.

Pablo Torre dona suport a Tebas

L'absència de Dani Olmo beneficia directament a Pablo Torre. Tebas continua sense donar el seu braç a tòrcer i el '20' continua sense poder ser inscrit, així que Flick necessita trobar solucions. En aquest sentit, l'ex del Racing es posiciona com el gran favorit.

Està clar que Pablo Torre no li desitja el mal a Dani Olmo, però la decisió de Tebas i de LaLiga podrien provocar que tingui més minuts del que s'esperava. De moment, avui davant l'Athletic a la Supercopa, el '14' del Barça pot ser titular davant l'absència d'Olmo i el dubte de Lamine Yamal, qui està entre cotons.

Laporta i Tebas, enfrontats

Mentrestant, Joan Laporta i la directiva treballen per garantir que Dani Olmo pugui ser inscrit sense problemes. La pressió per resoldre aquest cas és màxima, ja que es tracta d'un jugador clau en el projecte esportiu. No obstant això, la situació també representa una oportunitat perquè talents com Pablo Torre es consolidin a l'equip.

Les pròximes setmanes seran decisives tant per a Dani Olmo com per als jugadors que busquen el seu lloc al Barça. L'equip necessita estabilitat i claredat enmig d'aquesta situació. En aquest context, jugadors com Pablo Torre podrien ser la clau per mantenir l'equilibri.