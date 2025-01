Confirmat, nou soci per a Antonio Rüdiger: El Madrid li pren al Manchester City

El Real Madrid continua buscant un reforç per a la seva defensa. Amb Éder Militao lesionat de llarga durada i Antonio Rüdiger acumulant molts minuts, Carlo Ancelotti necessita alternatives per garantir la solidesa de la defensa. Encara que Raúl Asencio ha respost amb escreix quan se l'ha necessitat, la directiva blanca vol cobrir-se les espatlles fitxant un altre central.

La càrrega de partits i la necessitat de rotacions fan que el Real Madrid no pugui relaxar-se. Per això, Florentino Pérez ha intensificat la recerca al mercat, recolzant-se en els informes dels seus rastrejadors. En aquest context, el president blanc hauria rebut un informe molt positiu sobre un dels defenses més destacats de la Ligue 1.

Això sí, Florentino no ho tindrà fàcil per tancar el seu fitxatge i que formi parella amb Antonio Rüdiger, ja que el Manchester City també va darrere dels seus passos. Veurem qui se'n surt, però la lluita promet ser intensa.

Abdukodir Khusanov, la joia del Lens

Abdukodir Khusanov, central uzbek del Lens, està cridant l'atenció a Europa gràcies a la seva solidesa defensiva i capacitat per liderar la defensa. Als seus 22 anys, s'ha consolidat com un dels pilars del seu equip, destacant per la seva anticipació, joc aeri i sortida de pilota. Aquestes qualitats el converteixen en un perfil ideal per reforçar la defensa del Real Madrid.

Tanmateix, el Real Madrid no és l'únic interessat en fer-se amb els seus serveis. El Manchester City, que travessa un moment complicat a nivell esportiu, també ha posat els ulls en Abdukodir Khusanov. El club anglès estaria disposat a competir amb el Real Madrid pel seu fitxatge, cosa que podria complicar les negociacions per a Florentino Pérez.

El Manchester City va amb tot a per Abdukodir Khusanov

L'interès del Manchester City afegeix un element de tensió a l'operació. Els de Pep Guardiola estan en plena recerca de solucions per a una defensa que no ha estat a l'altura aquesta temporada. A més, els anglesos ja haurien iniciat contactes amb el Lens, cosa que obliga el Real Madrid a actuar amb rapidesa si vol assegurar l'arribada d'Abdukodir Khusanov.

Per la seva banda, el Lens no es planteja deixar sortir Abdukodir Khusanov per menys de 35 milions d'euros. Xifra que, tant el Real Madrid com el Manchester City, estarien disposats a assumir, donada la projecció del jugador. Seria un complement de luxe per a Antonio Rüdiger al Bernabéu.

Una decisió estratègica per al Real Madrid

El fitxatge d'Abdukodir Khusanov no només reforçaria la defensa, sinó que també donaria a Carlo Ancelotti una peça clau per a les rotacions. Florentino Pérez té a les seves mans una decisió important que podria marcar el rumb de l'equip en la segona meitat de la temporada.

Amb el mercat d'hivern en ple apogeu, el temps apressa. El Real Madrid haurà de moure's ràpid si vol avançar-se al Manchester City i tancar la incorporació d'Abdukodir Khusanov, central que podria ser fonamental per garantir el futur.