Deco només necessita 45 minuts del Barça-Dortmund: Jugarà al Camp Nou al 100%

Deco no estarà sobre el verd de Montjuïc aquesta nit, ja que fa diversos anys que es va retirar dels terrenys de joc. No obstant això, jugarà un paper fonamental en una de les decisions més importants de cara a les pròximes temporades. La seva opinió és molt escoltada per Laporta i Flick, així que no pot fallar.

El Barça-Dortmund arriba en un moment crític de la temporada, amb els locals al límit pel cansament acumulat, cosa que podria provocar algun que altre ensurt inesperat. Per evitar-ho, Flick ha presentat el seu onze de gala, amb Fermín López com a gran novetat a la medul·lar en lloc de Dani Olmo. I, de moment, l'encert del tècnic alemany és total, ja que el FC Barcelona ha dominat amb escreix els primers 45 minuts del partit.

Les ocasions s'han succeït una rere l'altra, amb Lamine Yamal a un nivell extraordinari i amb Raphinha sent tremendament incisiu. Però a més, Fermín també ha aparegut molt bé des de segona línia i, a nivell defensiu, Cubarsí i Íñigo han sostingut la defensa amb solvència. El nivell general ha estat molt alt, obligant Deco a prendre una decisió vital que afectarà la planificació esportiva de la pròxima temporada.

Deco ho té clar, no necessita veure més

Deco juga un paper fonamental a l'hora d'executar els fitxatges, però també en l'apartat de les sortides. El director esportiu del FC Barcelona ha de prendre decisions complicades, però sempre ho fa pensant en el bé comú. El fitxatge d'Olmo, per exemple, porta la seva signatura; així com la contractació de Flick o la cessió d'Àlex Valle al Como.

En aquest sentit, Deco té clar després de veure la primera meitat del Barça-Dortmund que Fermín López ha de seguir al FC Barcelona al 100%. L'andalús, que avui ha actuat com a titular, ha deixat grans destells de qualitat i ha demostrat que encaixa perfectament en l'esquema culer. La seva capacitat per arribar de segona línia i associar-se amb els companys és un valor segur per als catalans.

Fermín López agrada molt a l'Atleti, però Deco frena la seva sortida

En les últimes setmanes, Fermín López ha estat protagonista per l'interès de l'Atlètic de Madrid. Simeone vol reforçar la medul·lar i havia pensat en el migcampista culer, que no és titular indiscutible. Les seves característiques s'adapten perfectament a l'estil dels de la capital, però Deco no hi està d'acord.

Fermín López, malgrat els cants de sirena de Simeone, seguirà al Barça. Jugarà al Camp Nou l'any que ve i els següents. Així ho ha decidit Deco durant el Barça-Dortmund d'avui.