Demana tornar al Reial Madrid, vol jugar al nou Bernabéu: Florentino respon

El Real Madrid segueix afrontant problemes defensius, una situació que persisteix des de la temporada passada. Tot i comptar amb una plantilla plena de qualitat, les lesions han afectat els jugadors més clau de la defensa. Thibaut Courtois i Éder Militao van ser dos dels grans afectats durant la campanya 2023-2024, i aquest any la situació no ha millorat gaire.

A ells s'ha sumat Dani Carvajal, qui no podrà tornar fins a la pròxima pretemporada a causa d'una greu lesió al seu genoll dret. Amb aquests problemes, la necessitat de reforçar la defensa del Real Madrid s'ha tornat més urgent. Les baixes al lateral dret i al centre de la defensa han deixat l'equip amb menys opcions de rotació, cosa que l'ha obligat a valorar nous reforços.

Els fitxatges d'Alexander-Arnold i Dean Huijsen

El Real Madrid ja té pràcticament lligat a Trent Alexander-Arnold per al lateral dret, una incorporació que donaria solidesa i experiència. A més, el club continua observant Dean Huijsen, el jove central del Bournemouth, com una opció per reforçar la defensa.

Huijsen ha estat una de les grans revelacions a la Premier League i la seva arribada podria enfortir la defensa del Madrid, que encara busca més opcions de qualitat al centre.

Miguel Gutiérrez, un retorn improbable

No obstant això, el que no està en els plans immediats de Florentino Pérez és reforçar el costat esquerre de la defensa. Encara que Miguel Gutiérrez, ex jugador de la pedrera del Madrid, ha expressat el seu desig de tornar al club i jugar al nou Bernabéu, sembla que no serà així.

Tot i que Miguel Gutiérrez ha tingut bones actuacions al Girona, Florentino Pérez no considerarà el seu retorn al club. La prioritat per al Real Madrid en aquesta posició sembla ser mantenir a Ferland Mendy i Fran García per a la pròxima temporada.

La situació de Miguel Gutiérrez i el futur del lateral esquerre

Miguel Gutiérrez, que va arribar a debutar al primer equip del Madrid, havia somiat amb tornar per fer el següent pas en la seva carrera. No obstant això, el club sembla estar més centrat en mantenir les seves opcions actuals al lateral esquerre i reforçar altres posicions.

La possibilitat que Miguel Gutiérrez torni al Real Madrid és gairebé nul·la, ja que el club continua confiant en Mendy i García per a aquesta posició. Tot i el seu desig de tornar, el futur del lateral esquerre al Madrid sembla estar marcat per la continuïtat dels jugadors actuals.